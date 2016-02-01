nus.in.ua, 19 грудня 2016, 12:23

9 грудня на спільному засіданні колегії управління фізичної культури та спорту ЛОДА та Олімпійської ради відділення Національного Олімпійського Комітету у Львівській області, підведені підсумки комплексних спортивних ігор Львівщини. Переможці та призери ігор були нагороджені кубками та дипломами.

В номінаціях Львівського обласного центру ФЗН «Спорт для всіх» нагороду отримало і місто Золочів в номінації «Краща спортивна база за місцем проживання 2016 року». Таку ж нагороду отримав у номінації «Краща спортивна база за місцем відпочинку 2016 року» ЛОК «Ровесник» м. Червоноград.

Від обласного центру ФЗН «Спорт для всіх» номінанти були нагороджені відзнаками та дипломами.

Начальник управління фізичної культури та спорту ЛОДА Юрій Майборода відзначив, що Золочівський центр фізичного здоров‘я населення «Спорт для всіх» є одним із кращих не лише у Львівській області, а й в Україні.

Василь ГАВРИШКІВ, заступник міського голови Золочева:

– Приємно усвідомлювати, що наша щоденна спільна праця міської влади та громади не є даремною, що отримуємо гідну підтримку від обласної ради. Цьогоріч спільними зусиллями ми збудували новий сучасний спортивний майданчик на вулиці Польній, поруч із міським центром фізичного здоров‘я «Спорт для всіх». Також гарно облаштували територію навпроти, побудували стоянку для автомобілів, провели озеленення. Стараємось робити все для того, щоб наша молодь вела здоровий спосіб життя, займалась спортом у комфортних умовах. І сьогодні дуже приємно, що наша праця є оціненою. Тому дякую керівництву Львівщини, керівництву Львівського обласного центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» за відзнаку.





