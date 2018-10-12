Новини Золочівщини
У міському парку – фестиваль ранкової зарядки
У неділю, 30 квітня, в міському парку «Здоров’я» відбувся масовий фізкультурно-спортивний захід – фестиваль ранкової зарядки. Захід був проведений Золочівським міським центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» спільно з Львівським обласним центром фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх».
На фестиваль були запрошені жителі та гості Золочівської громади. Усі охочі мали можливість взяти участь в активній руханці (провела Діана Бобало – координатор соціального проекту «Активні парки – локації здорової України», танцювальному патріотичному флеш-мобі «Ми з України» (провела Оксана Борух – координатор соціального проекту «Активні парки-локації здорової України»), естафетах, пограти хокей на траві, корн-хол, міні-футбол, закружляти у весняних гаївках (провела Галина Дьоміна – вчитель хореограф Золочівського ЗЗСО «Школа Радості»).
Усі учасники заходу отримали медалі і грамоти за учать, а найбільш активні – отримали кубки переможців.
– Ми прагнемо залучити до активних видів дозвілля та спорту людей різного віку. Одночасно розуміємо, що діти та молодь – це наше майбутнє, а ми слугуємо їм за приклад. Тож залучаємо до наших заходів усіх, намагаємось перетворювати наші заходи на родинне свято, – зазначила Оксана Борух, директор Золочівського міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».
На фестиваль були запрошені жителі та гості Золочівської громади. Усі охочі мали можливість взяти участь в активній руханці (провела Діана Бобало – координатор соціального проекту «Активні парки – локації здорової України», танцювальному патріотичному флеш-мобі «Ми з України» (провела Оксана Борух – координатор соціального проекту «Активні парки-локації здорової України»), естафетах, пограти хокей на траві, корн-хол, міні-футбол, закружляти у весняних гаївках (провела Галина Дьоміна – вчитель хореограф Золочівського ЗЗСО «Школа Радості»).
Усі учасники заходу отримали медалі і грамоти за учать, а найбільш активні – отримали кубки переможців.
– Ми прагнемо залучити до активних видів дозвілля та спорту людей різного віку. Одночасно розуміємо, що діти та молодь – це наше майбутнє, а ми слугуємо їм за приклад. Тож залучаємо до наших заходів усіх, намагаємось перетворювати наші заходи на родинне свято, – зазначила Оксана Борух, директор Золочівського міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».
Христина ПІДДУБНА
Фото Ігора БОРУХА
Фото Ігора БОРУХА
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