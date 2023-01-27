Роблять все, щоб наблизити перемогу України над ворогом

– Задовго до війни мій чоловік Андрій переїхав закордон. Згодом до нього переїхала і я з дітьми. Початок війни наша родина дуже сильно переживала. Адже в Україні залишились батьки, рідні, близькі. Ми розуміли, що можемо допомогти, навіть перебуваючи далеко від рідної України. Працюючи тут, у Великій Британії, ми почали відкладати гроші. Андрієві прийшла думка придбати для наших військових автомобіль, який би допомагав солдатам на фронті. Придбаний автомобіль, ми через Золочівську міську раду і безпосередньо міського голову Ігоря Гриньківа передали в Україну, а далі він уже опинився у наших хлопців. Дякую за допомогу в оформленні всіх юридичних документів. Окрім того, ми передавали гуманітарну допомогу в Україну (пеленки, ковдри, ліки тощо). Не були осторонь і мої діти. Вони відвідували благодійні заходи на підтримку ЗСУ, які відбувались тут – спортивні матчі, концерти, донатили на армію. Загалом робили все те, що мав би робити кожен, хто бажає перемоги України над ворогом, незалежно від того, де він перебуває. Хочу побажати нашим військовим та всім українцям не падати духом, допомагати армії та підтримувати одне одного, молитись за наших захисників. Разом до перемоги!Міський голова Золочева Ігор Гриньків під час засідання сесії Золочівської міської ради від імені Золочівської громади вручив подяку родині Солтівських за підтримку українського війська.