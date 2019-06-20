Авто – для захисників

– Не всі мають можливість захищати Україну навіть при великому власному бажанні, –– Тому кожен має зайняти свій фронт і допомагати військовим там, де він це може робити. Бачу як допомагає Золочівська міська рада військовим і вирішив приєднатись до збору коштів на автомобіль. А потім вирішив, що як переможемо, то я собі нове авто куплю. Хлопці захищають державу. Їм воно потрібніше. Хочу звернутись до своїх знайомих і друзів, які в Україні та закордоном, об’єднуймо зусилля і допомагаймо, підтримуймо, там де ми це можемо робити. Так ми переможемо. Слава Україні!Загалом за сприяння Золочівської міської ради у різні військові підрозділи доставлено вже сім автомобілів.