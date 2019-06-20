Новини Золочівщини
Авто – для захисників
Мешканець села Ремезівці Ігор Копій подарував власний автомобіль для захисників. Вже найближчим часом Skoda Fabia буде передана для потреб наших захисників. Перед Великоднем чоловік передав на придбання іншого авто для ЗСУ чималу суму у Золочівську міську раду. А вже за кілька днів зателефонував мені із словами: «Хочу подарувати свою машину військовим. Як це зробити?». Авто довелось перевозити із-за кордону. Тож оформленням документів та перевезенням зайнялись фахівці Золочівської міської ради.
– Не всі мають можливість захищати Україну навіть при великому власному бажанні, – говорить Ігор Копій. – Тому кожен має зайняти свій фронт і допомагати військовим там, де він це може робити. Бачу як допомагає Золочівська міська рада військовим і вирішив приєднатись до збору коштів на автомобіль. А потім вирішив, що як переможемо, то я собі нове авто куплю. Хлопці захищають державу. Їм воно потрібніше. Хочу звернутись до своїх знайомих і друзів, які в Україні та закордоном, об’єднуймо зусилля і допомагаймо, підтримуймо, там де ми це можемо робити. Так ми переможемо. Слава Україні!
Загалом за сприяння Золочівської міської ради у різні військові підрозділи доставлено вже сім автомобілів.
– Не всі мають можливість захищати Україну навіть при великому власному бажанні, – говорить Ігор Копій. – Тому кожен має зайняти свій фронт і допомагати військовим там, де він це може робити. Бачу як допомагає Золочівська міська рада військовим і вирішив приєднатись до збору коштів на автомобіль. А потім вирішив, що як переможемо, то я собі нове авто куплю. Хлопці захищають державу. Їм воно потрібніше. Хочу звернутись до своїх знайомих і друзів, які в Україні та закордоном, об’єднуймо зусилля і допомагаймо, підтримуймо, там де ми це можемо робити. Так ми переможемо. Слава Україні!
Загалом за сприяння Золочівської міської ради у різні військові підрозділи доставлено вже сім автомобілів.
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