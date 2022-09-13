Новини Золочівщини
08:35, 27 січня 2023
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Андрій Cолтівський подарував власне авто для війська

Андрій Cолтівський подарував власне авто для війська
Gazeta
Фото: НУС
Ще одне авто від стін Золочівської міської ради вирушило на фронт.
Андрій Cолтівський подарував власне авто для війська
Андрій Cолтівський подарував власне авто для війська

Детальніше розповідає Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова Золочева:
– Уродженець села Вороняки Андрій Солтівський подарував власний автомобіль для фронту. Ми перевірили технічний стан автомобіля та полагодили, де була потреба. Також придбали нову гуму та завантажили гуманітарною допомогою для військових. Цей транспортний засіб відправлено в один із бойових підрозділів до наших захисників. Дякую всім, хто долучається до підтримки українського війська. Сьогодні підтримка української армії має стати для кожного з нас пріоритетом номер один. Кожного дня маємо запитувати себе, а що сьогодні я зробив для нашої перемоги. Лише щоденна праця кожного на своєму місці та підтримка армії приведе нас до перемоги.
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