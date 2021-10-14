Новини Золочівщини
17:32, 31 серпня 2023
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Прапор України тримають надійні і мужні руки наших захисників

Прапор України тримають надійні і мужні руки наших захисників
Gazeta
Фото: НУС
23 серпня, в Україні відзначають День Державного Прапора.
Цьогоріч найбільший стяг в Україні розгорнули військовослужбовці тут, у нашому рідному Золочеві. Мужні захисники України з хвилюванням і гордістю пронесли вулицями древнього міста наш синьо-жовтий прапор довжиною 146 метрів.
І представник Національного реєстру рекордів України підтвердив та зареєстрував рекорд України – 146 метрів.
Прапор України тримають надійні і мужні руки наших захисників
Прапор України тримають надійні і мужні руки наших захисників
Прапор України тримають надійні і мужні руки наших захисників
Прапор України тримають надійні і мужні руки наших захисників

Наш прапор – наша гордість, символ духу та незламності, стійкості та сили! Кольори, що гріють серце. І, звичайно ж, колір нашої перемоги!
Під час повномасштабної війни весь світ дізнався про самовідданість і хоробрість українського народу, а наш синьо-жовтий прапор майорить з балконів у багатьох країнах світу, його носять на собі і прикріплюють до машини на знак підтримки українців.
Урочистості до Дня Державного Прапора України відбулись на Вічевій площі древнього Золочева.
В урочистостях взяли участь: Військовий оркестр Навчального центру Національної Гвардії України ім. Василя Вишиваного, Марічка Фурсенко (Школа вокалу співачки AnnaBelle), Остап Масник (Школа вокалу співачки AnnaBelle), Володимир Посполита, Народний аматорський ансамбль танцю «Первоцвіт» (керівник Юрій Сидорович).
Після урочистостей на площі Вічевій усі разом вирушили на площу Незалежності, де поклали квіти памʼяті до стели памʼяті Героям Небесної Сотні.
Пишаймося своїм прапором, адже Україна – мужня духом, велика та квітуча країна! Піднесемо прапор над головою, хай вільний вітер хвилює його хвилями свободи та легкості!
Анна БУКОВСЬКА
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