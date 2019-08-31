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Україна відзначила День прапора

nus.in.ua, 23 серпня 2019, 12:52
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Україна відзначила День прапора

23 серпня у Львові відкрили Меморіал пам’яті Героїв Небесної Сотні, молитовно подякували за незалежність та вшанували пам’ять загиблих Героїв на Личаківському кладовищі. У відкритті Меморіалу взяли участь родичі загиблих героїв, представники міської та обласної влади, духовенство та охочі львів’яни. До урочистостей долучився також міський голова Кракова. Серед запрошених був і міський голова Золочева Ігор Гриньків.Меморіал Небесній Сотні у Львові став першим в Україні.
23 серпня 2019 року у м. Золочеві, на площі біля адміністративного будинку районної ради відбулися урочистості з нагоди Дня Державного Прапора України. Вітали присутніх з нагоди свята перший заступник голови райдержадміністрації Ігор Нижник, голова районної ради Олег Банах та секретар міської ради Олег Сидорович.
Піднімали Державний Прапор України діти з особливими потребами спільно з підполковником Євстахієм Моспаном – від Національної гвардії України та молодшим сержантом Світланою Радовець – від Збройних сил України.
Чарівну українську пісню дарували солістка районного Народного дому, лауреат фестивалю «Пісня буде поміж нас» Тетяна Козловська та юна талановита Вероніка Песік. А народний танцювальний колектив «Первоцвіт» під керівництвом Юрія Сидоровича подарував усім учасникам свята чудову танцювальну постановку із сучасних та народних номерів «Наш прапор синьо-жовтий – то прапор України».
Також в цей день відбувся цікавий патріотичний квест за участю молодіжних команд.

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1 Коментар
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DiegoNirm — 31 серпня 2019 14:12
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