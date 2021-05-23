На площі Незалежності у Золочеві відбулись урочистості до Дня захисників та захисниць України за участю місцевого та районного керівництва, військовослужбовців, молоді й громадськості.

Захід розпочався виконанням Державного гімну України. Священники відслужили молебень за мир в Україні.

Вшанували полеглих захисників покладанням квітів до стели Героям Небесної Сотні.

Військовий оркестр Навчального центру імені Василя Вишиваного Національної гвардії України виконав марш української армії «Зродились ми великої години». Під час виконання маршу на площі розгорнуто великий синьо-жовтий стяг. «Боже Великий Єдиний, нам Україну храни…», – спільно молилась громада за своїх воїнів-захисників.

Фото Леся Горгота