Благодійний фонд «Золочів відроджений» в рамках проєкту «Голоси громад – зміцнення спроможності громадських організацій в умовах війни», що виконується НУО «Сучасний Формат» за підтримки National Endowment for Democracy реалізовує у Золочівській громаді проєкт «Сила духу Золочівської громади в умовах війни».

Ця подія орієнтована на дітей різних категорій з метою відновлення соціальних функцій, психологічного і фізичного стану дітей та молоді. Учасники могли взяти участь у творчому конкурсі «Від мого серця захиснику», флешмобі «Перлини України», спортивних іграх «Літо дитинства» та спільних переспівах українських народних пісень.

Вероніка ВАЩАК, студентка 2 курсу

журналістики Тернопільського національного

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Сьогодні обов'язок кожного дорослого як в Україні, так і в цивілізованому світі – докласти максимум зусиль, щоб вберегти дітей від жахіть війни. Діти не мають знати, що таке обстріли та бомбосховища, що таке втратити свій дім, рідних та близьких, втратити дитинство. Саме від нас, дорослих, залежить те, якою буде доля кожної маленької людини, а відтак і нового покоління українців. За це воюють наші мужні захисники і захисниці. Вони боронять найдорожче – наших дітей та їхнє щасливе майбутнє.