Новини Золочівщини
Вберегти дітей від жахіть війни
Благодійний фонд «Золочів відроджений» в рамках проєкту «Голоси громад – зміцнення спроможності громадських організацій в умовах війни», що виконується НУО «Сучасний Формат» за підтримки National Endowment for Democracy реалізовує у Золочівській громаді проєкт «Сила духу Золочівської громади в умовах війни».
Ця подія орієнтована на дітей різних категорій з метою відновлення соціальних функцій, психологічного і фізичного стану дітей та молоді. Учасники могли взяти участь у творчому конкурсі «Від мого серця захиснику», флешмобі «Перлини України», спортивних іграх «Літо дитинства» та спільних переспівах українських народних пісень.
Вероніка ВАЩАК, студентка 2 курсу
журналістики Тернопільського національного
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
журналістики Тернопільського національного
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
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