Новини Золочівщини
11:06, 08 червня 2023
10
0

Вберегти дітей від жахіть війни

Вберегти дітей від жахіть війни
Gazeta
Фото: НУС
Благодійний фонд «Золочів відроджений» в рамках проєкту «Голоси громад – зміцнення спроможності громадських організацій в умовах війни», що виконується НУО «Сучасний Формат» за підтримки National Endowment for Democracy реалізовує у Золочівській громаді проєкт «Сила духу Золочівської громади в умовах війни».
 

Вберегти дітей від жахіть війни

 

 

 

Вберегти дітей від жахіть війни

 

Вберегти дітей від жахіть війни

 

 
1 червня 2023 року, в рамках проєкту у міському парку «Здоров'я» відбулись творчі та розважально-патріотичні заходи з нагоди Дня захисту дітей.
Ця подія орієнтована на дітей різних категорій з метою відновлення соціальних функцій, психологічного і фізичного стану дітей та молоді. Учасники могли взяти участь у творчому конкурсі «Від мого серця захиснику», флешмобі «Перлини України», спортивних іграх «Літо дитинства» та спільних переспівах українських народних пісень.
 

Вберегти дітей від жахіть війни

 

Вберегти дітей від жахіть війни

 

Вберегти дітей від жахіть війни

 

 
Сьогодні обов'язок кожного дорослого як в Україні, так і в цивілізованому світі – докласти максимум зусиль, щоб вберегти дітей від жахіть війни. Діти не мають знати, що таке обстріли та бомбосховища, що таке втратити свій дім, рідних та близьких, втратити дитинство. Саме від нас, дорослих, залежить те, якою буде доля кожної маленької людини, а відтак і нового покоління українців. За це воюють наші мужні захисники і захисниці. Вони боронять найдорожче – наших дітей та їхнє щасливе майбутнє.

Вероніка ВАЩАК, студентка 2 курсу
журналістики Тернопільського національного
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
Ctrl
Enter
Помітили помИлку
Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)
Читайте також:
Проєкт
Проєкт "Тільки разом – заради миру"
05.12.22, Новини Золочівщини, Діяльність
Послуга патронату у громаді
Послуга патронату у громаді
23.09.21, Новини Золочівщини
Наше майбутнє – здорові діти
Наше майбутнє – здорові діти
09.06.17, Новини Золочівщини
До Міжнародного дня захисту дітей
До Міжнародного дня захисту дітей
09.06.17, Новини Золочівщини
Інформація
Відвідувачі, що знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.