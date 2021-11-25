Благодійний фонд «Золочів відроджений» в рамках проєкту «Голоси громад – зміцнення спроможності громадських організацій в умовах війни», що виконується НУО «Сучасний Формат» за підтримки National Endowment Democracy реалізовує у Золочівській громаді проєкт «Сила духу Золочівської громади в умовах війни».У рамках проєкту 27 червня 2023 року Службою у справах дітей Золочівської міської ради спільно з ГО «Турбота в Дії» було проведено тренінг на тему «Вплив сімейних форм виховання на розвиток дитини. Патронат, як послуга в громаді».Заступник міського голови Золочева Василь Гавришків привітав учасників заходу, побажав усім плідної, цікавої роботи над важливим питанням сьогодення.Тренер Софія Фуртак, патронатний вихователь Оксана Стрільчук та запрошені учасники тренінгу: старости міської ради, представники соціальної сфери, правоохоронних органів, освіти, медицини, культури, члени громадських організацій, представники влади впродовж тренінгу активно працювали, поглиблюючи знання про патронат як одну із форм сімейного виховання дитини, його вплив на розвиток дитини, про важливість надання послуги патронату в громаді.Україна почала реформу деінституалізації (ДІ) у 2017 році. Цією реформою пріоритетною формою виховання дітей визнано сімейну форму, куди входять: усиновлення, опіка, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу та послуга патронату над дитиною. Оскільки національні та міжнародні дослідження неодноразово доказували, що перебування дітей в інституційних закладах не сприяє їхньому гармонійному розвитку, а навпаки ретравматизує дитину після травми в біологічній сім'ї, а також не сприяє розвитку навиків самообслуговування, інтелектуального та особистого розвитку, розвитку навиків комунікації та соціалізації.В умовах війни діти значно частіше потрапляють у ситуації, коли вони тимчасово бувають відірваними від дому, позбавленими батьківського піклування. А патронат – тимчасовий догляд, виховання та реабілітація в сім’ї патронатного вихователя дитини, яка за певних обставин не може перебувати у власній сім’ї.Завдання патронату:• Створити належні умови перебування дитини в «тимчасовій» сім’ї патронатного вихователя.• Підтримувати контакт дитини з біологічними батьками, якщо це не несе загрози здоров'ю та життю дитини.• В разі неможливого повернення дитини в біологічну сім'ю, підготувати дитину до нової сім'ї усиновлювачів, опікунів, прийомних сімей чи дитячого будинку сімейного типу.Вимоги до патронатних вихователів:Відповідний стан здоров'я (визначається медичним оглядом);Вiдповiднi житлові умови для надання послуг з догляду, виховання та реабілітації дитини у своєму помешканні;Відсутність кримінальних правопорушень;Відмова в працевлаштуванні на момент створення патронатної сім'ї; Присутність помічника – повнолітня особа, яка буде допомагати патронатному вихователю з доглядом дитини.До сім’ї патронатного вихователя можуть бути влаштовані діти лише з однієї сім’ї на період до трьох, максимум до шести місяців.Патронатному вихователю призначаються i виплачуються соціальна допомога та грошове забезпечення з дня влаштування дитини в сім'ю патронатного вихователя до дня її вибуття з такої сім'ï включно.Розмiр соціальної допомоги становить 2.5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку на місяць, для дітей з інвалідністю – 3.5 прожиткового мінімуму. Соціальна допомога виплачується на кожну влаштовану в сім'ю патронатного вихователя дитину.Розмір грошового забезпечення становить 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на місяць.У разі коли в сім'ї патронатного вихователя перебуває дитина віком до одного року, дитина з інвалідністю, малолітня або неповнолітня вагітна, ВІЛ-інфікована дитина та одночасно двоє і більше дітей, розмір грошового забезпечення збільшується на 10 відсотків за кожну дитину, але сумарно не більш як на 50 відсотків.На завершення тренінгу начальник Служби у справах дітей Золочівської міської ради Оксана Дужа наголосила на важливості розуміння місця патронатного виховання в долі дітей, що в умовах війни опинились без батьківського піклування. Вона побажала всім непохитної віри у Перемогу України, наснаги у праці та щоденних зусиллях на підтримку Сил оборони України.