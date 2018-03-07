Тариф на водопостачання та водовідведення не збільшуватимуть

– Переконаний, що під моїми словами готовий підписатись кожен депутат. У час, коли держава піднімає тарифи на енергоносії, коли зростає розмір мінімальної заробітної плати, МКП «Золочівводоканал» змушений піднімати тарифи на водопостачання та водовідведення. Об’єктивно, підняття тарифу є потрібним. Однак, спільно маємо вжити певних компенсаторів. Адже питання не в тому, що люди не хочуть платити. Питання чи спроможні наші мешканці платити. Підняття тарифу на газопостачання, електропостачання чи за Інтернет ніхто не оспорює, бо це не від нас залежить. Від нас залежить тариф на водопостачання і водовідведення. Тому звернувся до депутатів з проханням переглянути проект бюджету і виділити кошти з резервного фонду для того, щоб зменшити фінансове навантаження на споживачів. З подібним зверненням звернулись також окремі депутати. Дякую усім депутатам за розуміння і підтримку у такому важливому питанні.Майже одноголосно депутати прийняли цю пропозицію та виділили додатково 1 мільйон гривень з резервного фонду на покриття різниці в тарифах на водопостачання та водовідведення, чим фактично зберегли цей тариф для населення на теперішньому рівні.