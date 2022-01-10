Велич отця Маркіяна з висоти сторіч





Ірина ДОМАРЕЦЬКА

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Цей хрест-пам’ятник на горі встановили духовні нащадки на 100-річчя від дня народження отця-просвітителя Маркіяна Шашкевича – поета, автора першого україномовного альманаху «Русалка Дністровая» та першої україномовної читанки для маленьких галичан.Високий хрест видно здалека – він велично підноситься на горі, яку ще називають Білою – через поклади білої глини. До галявини на її верхівці веде ґрунтова дорога – теж біла. А вже звідси відкривається дивовижний краєвид – рідна земля Маркіяна, де живе талановитий, працьовитий, надзвичайно терпеливий народ, що і через два віки з часу життя свого великого Будителя і донині продовжує невтомну боротьбу за єдність, за віру, за мову, за незалежність. І в цій боротьбі неодмінно переможе, бо сили і віри додає невимовно дивна енергетика, що нею наповнює світ Хрест Маркіяна – 25-метровий хрест, схожий на мініатюрну Ейфелеву вежу.Ми й донині не в повній мірі усвідомлюємо велич духу і справи Маркіяна Шашкевича. Це ж саме наш народ – розділений багатьма кордонами, роз’єднаний кількома церквами, пригноблений економічно, упосліджений соціально країнами-загарбницями, народ позбавлений державності, ба, навіть натяку на можливість отримати право на самовизначення – цей народ зберіг пам’ять про своїх героїв, встановив і уберіг їх пам’ятники, пройшов через усі перепони й тенета, здобув, відновив свою незалежність і відстоїть її в боротьбі з найпідступнішим, найнебезпечнішим ворогом – московитами.І лине кожного року гарячого серпневого дня народ на Білу гору, що поряд із селом Підлисся, щоб приклонити коліна і зачерпнути у землі тієї сили, котра надихала славного галичанина – нашого отця Маркіяна.У неділю, 6 серпня 2023 р., на Білій горі біля пам’ятника – Хреста Маркіяну Шашкевичу відбулося вшанування Будителя Галичини. Розпочалися заходи з Архієрейської Божественної Літургії, яку очолив преосвященний владика Володимир Груца, єпископ-помічник Львівської Архиєпархії. Після Божественної Літургії, Владика зі священниками помолилися за тих, хто загинув у минулі роки та сьогодення у боротьбі за незалежність України.Продовжили літературно-мистецьке свято «Світло Маркіяна. З вірою у перемогу» народні аматорські хори: «Благовіст» (кер. Зеновій Дмитрак) НД с. Вороняки; «Обрій» (кер. Заслужений працівник культури України Мирон Дацко) с. Зимна Вода; «Надбужжя» (кер. Михайло Стречик) НД с. Сасів; «Опілля» (кер. Михайло Болюбаш) Палацу культури ім. І. Білозора; вокальний дует «Два крила», квартет «Собор» с. Зимна Вода; народний аматорський вокальний гурт «Січ» (кер. Роман Стельмахович) Палацу культури ім. І. Білозора; актор студії-театру «Хочу» Орест Особа, уродженець с. Підлисся, народний аматорський ансамбль танцю «Первоцвіт» (кер. Юрій Сидорович) Палацу культури ім. І. Білозора; доктор історичних наук, професор, письменник Петро Шкрабʼюк; аматорський вокальний ансамбль «Гроно калинове» (кер. Леся Стельмахович) храму пророка Іллі с. Єлиховичі; аматорський жіночий хор «Берегиня» (керівник Неля Мельник) Чесного і животворящого Хреста с. Єлиховичі; солісти Марічка Фурсенко, Артем Плотиця, Надія Твердохліб, Марія Квас та Володимир Посполита.