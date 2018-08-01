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З молитвою на гору Маркіяна Шашкевича

nus.in.ua, 2 серпня 2018, 17:08
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З молитвою на гору Маркіяна Шашкевича

 5 серпня 2018 року на Білій горі, у с. Підлисся, біля пам’ятного Хреста о. Маркіяну Шашкевичу відбудеться Архієрейська Літургія та літературно-мистецьке свято «Світло Маркіяна».
Початок об 11 год.

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