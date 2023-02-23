Чемпіонка Анастасія Забитівська: "Футбол – дещо більше, ніж просто гра"

Настя ЗАБИТІВСЬКА – чемпіонка України з футболу в жіночій вищій лізі. З молодою зіркою українського жіночого футболу нас познайомив тренер вищої категорії Золочівської ДЮСШ Микола Олександрович ТРОФИМЧУК:

– Настя прийшла у Золочівську ДЮСШ на перше заняття у 2019 році з хлопцями. І як прийшла, так жодного тренування не пропустила. Два з половиною роки провчилась на відділенні футболу нашої спортивної школи, поки її забрали. Завдяки своїй працелюбності на тренуваннях, деякі вправи Настя виконувала краще і впевненіше від хлопців. Брала участь у багатьох змаганнях регіонального характеру: першості Золочівського, Бродівського і Буського районів, турнірах серед юнаків. Пригадую на Всеукраїнському турнірі у Кременці серед юнаків і дівчат 2004–2005 р. н. Настю нагородили призом глядацьких симпатій.

У кінці липня 2022 р. команда «Ворскла» (Полтава) проводила тренувальні збори у Буську і до мене зателефонував тренер Іван Томків з пропозицією про те, що жіноча команда хоче зіграти гру. А перед тим я розповів йому, що у мене є талановита юна вихованка.

– І ще прошу розповісти про вибір професійного шляху. Золочівський ЗЗСО І-ІІІ ст. № 2 ти закінчила із «золотою» медаллю. Після здобуття середньої освіти як скерувала тебе доля?





Розмовляла

Ірина ДОМАРЕЦЬКА

– Ще з дитинства я була досить активною, у школі полюбила спорт і уроки фізкультури, займалась танцями, ходила в музичну школу та на уроки англійської. Інколи дивуюсь, як вдавалося все це встигати.Зараз навчаюся в університеті, люблю подорожі, книги, англійську та звичайно ж футбол.– Завжди приємно чути такі історії та вкотре переконуватись, що футбол – дещо більше, ніж просто гра. Прихильність до цього виду спорту зʼявилась сама по собі – це захопило мене ще за шкільних років і триває аж дотепер. Мої батьки ставились до цього з розумінням і підтримкою, за що я їм дуже вдячна. Мама зараз із посмішкою пригадує, як батько хотів, аби в них народився хлопчик, щоб колись грати з ним у футбол. Можна сказати, що його бажання частково здійснилось: ми з ним і зараз можемо інколи пограти.– Цьому я завдячую не одній людині, а всім, хто так, чи інакше спричинився до мого розвитку. Чимало досвіду я здобула, тренуючись із нашою золочівською командою «Сокіл Ю-19» на чолі з тренером Миколою Олександровичем Трофимчуком. Памʼятаю, як мій найкращий друг переконав прийти до них на тренування і згодом я стала частиною команди. З хлопцями ми були в хороших, товариських стосунках – мені було комфортно та подобалось тренуватися з ними. Отримую багато підтримки й хороших слів від них і зараз.– Після того, як я закінчила школу, у мене не було чіткого уявлення, на кого я хочу навчатися, однак знала, що хочу поступати у Львів. Спершу думала, що мені потрібен «gap year», але потім склалось так, що я таки вирішила поступати в університет одразу після школи. Всередині я знала, що хочу грати у футбол, у команді, бо це більше, ніж хобі для мене. Тому я рада, що маю змогу поєднувати улюблену справу з навчанням в ЛНУ ім. Івана Франка на спеціальності «соціальна робота».– Жіночий футбол зараз на етапі розвитку й вдосконалення. В Україні на сьогодні є чимало команд, як у вищій, так і в першій лізі. Також, є багато команд, де тренуються молодші дівчата. Я вважаю, що у жіночого футболу є велике майбутнє, оскільки є бажання, любов, важка праця й віддача до цього спорту. А це, як я вважаю, складові успіху.ЖФК «Ворскла» справді дуже гідний клуб, чимало дівчат виступають за Жіночу збірну України, тож тренуватись та грати там стало для мене викликом і одночасно корисним досвідом.Я дуже вдячна Богу, що все в моєму футбольному шляху склалось саме так, як сталось, а також за людей, які є й були на ньому. Також висловлюю подяку всім, хто нас захищає та працює на перемогу України.Довідка:Вихованка тренера Золочівської ДЮСШ М. О. Трофимчука Анастасія Забитівська стала чемпіонкою України з футболу серед команд Вищої Ліги сезону 2022–2023 року у складі команди жіночої ФК «Ворскла», Полтава. Анастасія є авторкою двох голів у чемпіонаті України.Нагадаємо, восени минулого року А. Забитівська стала володарем Кубка України сезону 2022 року у складі команди «Ворскла», Полтава. Також вихованка нашої ДЮСШ брала участь у кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів УЄФА.