Новини Золочівщини
Чемпіонка Анастасія Забитівська: "Футбол – дещо більше, ніж просто гра"
Сьогодні йдеться про мрію, про захоплення, яке в одержимих людей стає долею, професією, життям.
Відразу після матчу її запросили у команду. Настя погодилась і почала виступати за команду «Ворскла». А контракт підписала вже 9 вересня 2022 року.
10 травня 2023 р. на стадіоні у Полтаві місцева жіноча футбольна команда «Ворскла» перемогла донецький «Шахтар» із рахунком – 2:0. Після цієї перемоги команда набрала в чемпіонаті 57 очок і за три матчі до завершення турніру забезпечила дострокове чемпіонство. Це четверте чемпіонство для жіночої команди «Ворскла». У наступному сезоні футболістки представлятимуть Україну в міжнародних змаганнях жіночої Ліги Чемпіонів.
Тож ми вирішили, що час познайомити наших читачів з красунею, футболісткою, чемпіонкою і просто чудовою українкою Анастасією ЗАБИТІВСЬКОЮ:
– Ще з дитинства я була досить активною, у школі полюбила спорт і уроки фізкультури, займалась танцями, ходила в музичну школу та на уроки англійської. Інколи дивуюсь, як вдавалося все це встигати.
Зараз навчаюся в університеті, люблю подорожі, книги, англійську та звичайно ж футбол.
– Одна золочів’янка поважного віку дуже любить футбол і донині слідкує за досягненнями улюбленої команди, українських зірок. Її дитинство пройшло серед хлопчаків, а ними верховодив старший брат – і зараз закоханий у футбол. А хто ж закохав тебе у такий цікавий і, як раніше вважалося, чоловічий вид спорту – футбол?
– Завжди приємно чути такі історії та вкотре переконуватись, що футбол – дещо більше, ніж просто гра. Прихильність до цього виду спорту зʼявилась сама по собі – це захопило мене ще за шкільних років і триває аж дотепер. Мої батьки ставились до цього з розумінням і підтримкою, за що я їм дуже вдячна. Мама зараз із посмішкою пригадує, як батько хотів, аби в них народився хлопчик, щоб колись грати з ним у футбол. Можна сказати, що його бажання частково здійснилось: ми з ним і зараз можемо інколи пограти.
– А тепер розкажи, про Ангела-Охоронця, чия міцна рука, мудра голова і щире серце провели тебе до участі у чемпіонаті України серед команд вищої ліги.
– Цьому я завдячую не одній людині, а всім, хто так, чи інакше спричинився до мого розвитку. Чимало досвіду я здобула, тренуючись із нашою золочівською командою «Сокіл Ю-19» на чолі з тренером Миколою Олександровичем Трофимчуком. Памʼятаю, як мій найкращий друг переконав прийти до них на тренування і згодом я стала частиною команди. З хлопцями ми були в хороших, товариських стосунках – мені було комфортно та подобалось тренуватися з ними. Отримую багато підтримки й хороших слів від них і зараз.
– Після того, як я закінчила школу, у мене не було чіткого уявлення, на кого я хочу навчатися, однак знала, що хочу поступати у Львів. Спершу думала, що мені потрібен «gap year», але потім склалось так, що я таки вирішила поступати в університет одразу після школи. Всередині я знала, що хочу грати у футбол, у команді, бо це більше, ніж хобі для мене. Тому я рада, що маю змогу поєднувати улюблену справу з навчанням в ЛНУ ім. Івана Франка на спеціальності «соціальна робота».
– Нам відомо, що ЖФК «Ворскла» за три тури до завершення чемпіонату здобула звання Чемпіон України. Знаємо, що півзахисниця Анастасія Забитівська зіграла в цьому сезоні за «Ворсклу» 16 матчів і забила 2 голи. А ще так багато наші читачі хочуть довідатись про жіночий футбол, про вищу лігу, про відчуття перемоги і перспективи…
– Жіночий футбол зараз на етапі розвитку й вдосконалення. В Україні на сьогодні є чимало команд, як у вищій, так і в першій лізі. Також, є багато команд, де тренуються молодші дівчата. Я вважаю, що у жіночого футболу є велике майбутнє, оскільки є бажання, любов, важка праця й віддача до цього спорту. А це, як я вважаю, складові успіху.
ЖФК «Ворскла» справді дуже гідний клуб, чимало дівчат виступають за Жіночу збірну України, тож тренуватись та грати там стало для мене викликом і одночасно корисним досвідом.
Я дуже вдячна Богу, що все в моєму футбольному шляху склалось саме так, як сталось, а також за людей, які є й були на ньому. Також висловлюю подяку всім, хто нас захищає та працює на перемогу України.
Розмовляла
Ірина ДОМАРЕЦЬКА
Довідка:
Вихованка тренера Золочівської ДЮСШ М. О. Трофимчука Анастасія Забитівська стала чемпіонкою України з футболу серед команд Вищої Ліги сезону 2022–2023 року у складі команди жіночої ФК «Ворскла», Полтава. Анастасія є авторкою двох голів у чемпіонаті України.
Нагадаємо, восени минулого року А. Забитівська стала володарем Кубка України сезону 2022 року у складі команди «Ворскла», Полтава. Також вихованка нашої ДЮСШ брала участь у кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів УЄФА.
Настя ЗАБИТІВСЬКА – чемпіонка України з футболу в жіночій вищій лізі. З молодою зіркою українського жіночого футболу нас познайомив тренер вищої категорії Золочівської ДЮСШ Микола Олександрович ТРОФИМЧУК:
– Настя прийшла у Золочівську ДЮСШ на перше заняття у 2019 році з хлопцями. І як прийшла, так жодного тренування не пропустила. Два з половиною роки провчилась на відділенні футболу нашої спортивної школи, поки її забрали. Завдяки своїй працелюбності на тренуваннях, деякі вправи Настя виконувала краще і впевненіше від хлопців. Брала участь у багатьох змаганнях регіонального характеру: першості Золочівського, Бродівського і Буського районів, турнірах серед юнаків. Пригадую на Всеукраїнському турнірі у Кременці серед юнаків і дівчат 2004–2005 р. н. Настю нагородили призом глядацьких симпатій.
У кінці липня 2022 р. команда «Ворскла» (Полтава) проводила тренувальні збори у Буську і до мене зателефонував тренер Іван Томків з пропозицією про те, що жіноча команда хоче зіграти гру. А перед тим я розповів йому, що у мене є талановита юна вихованка.І представники команди приїхали до нас на стадіон «Сокіл» зіграти товариській матч. Матч закінчився з рахунком 1:1. Настя відіграла два тайми і справила на головного тренера команди Наталію Зінченко приємні враження.
Відразу після матчу її запросили у команду. Настя погодилась і почала виступати за команду «Ворскла». А контракт підписала вже 9 вересня 2022 року.
10 травня 2023 р. на стадіоні у Полтаві місцева жіноча футбольна команда «Ворскла» перемогла донецький «Шахтар» із рахунком – 2:0. Після цієї перемоги команда набрала в чемпіонаті 57 очок і за три матчі до завершення турніру забезпечила дострокове чемпіонство. Це четверте чемпіонство для жіночої команди «Ворскла». У наступному сезоні футболістки представлятимуть Україну в міжнародних змаганнях жіночої Ліги Чемпіонів.
Тож ми вирішили, що час познайомити наших читачів з красунею, футболісткою, чемпіонкою і просто чудовою українкою Анастасією ЗАБИТІВСЬКОЮ:
– Насте, твій життєвий шлях ще короткий, але настільки цілеспрямований, що може служити прикладом багатьом, хто ще шукає свою дорогу в житті. Розповідай про себе все: про батьків, навчання, уподобання…
– Ще з дитинства я була досить активною, у школі полюбила спорт і уроки фізкультури, займалась танцями, ходила в музичну школу та на уроки англійської. Інколи дивуюсь, як вдавалося все це встигати.
Зараз навчаюся в університеті, люблю подорожі, книги, англійську та звичайно ж футбол.
– Одна золочів’янка поважного віку дуже любить футбол і донині слідкує за досягненнями улюбленої команди, українських зірок. Її дитинство пройшло серед хлопчаків, а ними верховодив старший брат – і зараз закоханий у футбол. А хто ж закохав тебе у такий цікавий і, як раніше вважалося, чоловічий вид спорту – футбол?
– Завжди приємно чути такі історії та вкотре переконуватись, що футбол – дещо більше, ніж просто гра. Прихильність до цього виду спорту зʼявилась сама по собі – це захопило мене ще за шкільних років і триває аж дотепер. Мої батьки ставились до цього з розумінням і підтримкою, за що я їм дуже вдячна. Мама зараз із посмішкою пригадує, як батько хотів, аби в них народився хлопчик, щоб колись грати з ним у футбол. Можна сказати, що його бажання частково здійснилось: ми з ним і зараз можемо інколи пограти.
– А тепер розкажи, про Ангела-Охоронця, чия міцна рука, мудра голова і щире серце провели тебе до участі у чемпіонаті України серед команд вищої ліги.
– Цьому я завдячую не одній людині, а всім, хто так, чи інакше спричинився до мого розвитку. Чимало досвіду я здобула, тренуючись із нашою золочівською командою «Сокіл Ю-19» на чолі з тренером Миколою Олександровичем Трофимчуком. Памʼятаю, як мій найкращий друг переконав прийти до них на тренування і згодом я стала частиною команди. З хлопцями ми були в хороших, товариських стосунках – мені було комфортно та подобалось тренуватися з ними. Отримую багато підтримки й хороших слів від них і зараз.
– І ще прошу розповісти про вибір професійного шляху. Золочівський ЗЗСО І-ІІІ ст. № 2 ти закінчила із «золотою» медаллю. Після здобуття середньої освіти як скерувала тебе доля?
– Нам відомо, що ЖФК «Ворскла» за три тури до завершення чемпіонату здобула звання Чемпіон України. Знаємо, що півзахисниця Анастасія Забитівська зіграла в цьому сезоні за «Ворсклу» 16 матчів і забила 2 голи. А ще так багато наші читачі хочуть довідатись про жіночий футбол, про вищу лігу, про відчуття перемоги і перспективи…
– Жіночий футбол зараз на етапі розвитку й вдосконалення. В Україні на сьогодні є чимало команд, як у вищій, так і в першій лізі. Також, є багато команд, де тренуються молодші дівчата. Я вважаю, що у жіночого футболу є велике майбутнє, оскільки є бажання, любов, важка праця й віддача до цього спорту. А це, як я вважаю, складові успіху.
ЖФК «Ворскла» справді дуже гідний клуб, чимало дівчат виступають за Жіночу збірну України, тож тренуватись та грати там стало для мене викликом і одночасно корисним досвідом.
Розмовляла
Ірина ДОМАРЕЦЬКА
Довідка:
Вихованка тренера Золочівської ДЮСШ М. О. Трофимчука Анастасія Забитівська стала чемпіонкою України з футболу серед команд Вищої Ліги сезону 2022–2023 року у складі команди жіночої ФК «Ворскла», Полтава. Анастасія є авторкою двох голів у чемпіонаті України.
Нагадаємо, восени минулого року А. Забитівська стала володарем Кубка України сезону 2022 року у складі команди «Ворскла», Полтава. Також вихованка нашої ДЮСШ брала участь у кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів УЄФА.
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