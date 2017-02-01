Перемогли футболісти з Костополя

nus.in.ua, 30 червня 2017, 16:41

23 червня 2017 року на стадіоні «Сокіл» відбувся міжобласний турнір з футболу серед учнів ДЮСШ 2004–2005 років народження, присвячений Міжнародному Олімпійському дню. У турнірі взяли участь команди ДЮСШ м. Костопіль Рівненської обл., ДЮСШ м. Зборів Тернопільської області, ДЮСШ м. Золочів. Ігри проходили по круговій системі. Найсильнішими були футболісти ДЮСШ м. Костополя, які перемогли команду зборівчан з рахунком 9:0 та ДЮДСШ Золочів 2:0 і стали переможцями турніру. Команда ДЮСШ м. Золочева стала другою, здобувши перемогу над командою Зборова 4:0, і поступившись костопільцям 0:2 (тренер – викладач відділення футболу ДЮСШ М. О. Трофимчук). Третє місце посіла команда ДЮСШ м. Зборова. Команду-переможця та призерів турніру нагородили пам‘ятними кубками та грамотами директор Золочівської ДЮСШ Борис Лісовик та завуч Євген Завальнюк.

Кращими гравцями в номінаціях визнано: кращий воротар – Олександр Меліш (ДЮСШ м. Зборів), кращий захисник – Володимир Гельмас, кращий нападник – Максим Случинський, кращий гравець – Віталій Бурбан (ДЮСШ м. Золочів).

Дирекція Золочівської ДЮСШ висловлює щиру подяку спонсорам, які надали матеріальну допомогу в проведенні турніру: Золочівській райдержадміністрації, підприємцям М. Плясуну, Т. Сороці, І. Легоцькому, працівникам стадіону ДЮСШ «Сокіл» (директор стадіону О. Тараканов), Золочівській районній федерації футболу.



Ірина ДОМАРЕЦЬКА

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