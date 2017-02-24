Новини Золочівщини
Турнір з міні-футболу на кубок кращих команд громад Золочівського району
Спортивне життя Золочівського району досить змістовне і різноманітне. У районі культивується футбол, систематично проводяться змагання, турніри, першості району, багато з яких мають статус традиційних. У Золочівському районі започатковано ще одну спортивну традицію – щорічний турнір з міні-футболу на кубок кращих команд громад Золочівського району, який відбувся 12 лютого. Завдяки підтримці президента команди Мар'яна Лагоди, який є депутатом Бродівської міської ради, наша команда ФК «Суходоли» також взяла участь в турнірі.
Учасниками цьогорічного турніру стали чотири аматорські команди: ФК «Суходоли», ФК «Січ» (Заболотці), ФК «Чемпіон» (Зборів), ФК «Сокіл» (Золочів).
У першій грі зустрілися ФК «Січ» (Заболотці) та ФК «Суходоли». Гра була досить емоційна і напружена. Адже велику честь можна віддати команді ФК «Січ» (Заболотці), яка приїхала без замін, не маючи голкіпера, на перших хвилинах забиває гол у ворота ФК «Суходоли». Програючи по ходу матчу з рахунком 0:1, команда зуміла знайти в собі максимум сили зрівняти рахунок, а потім довести його до переможного (4:1). Друга гра ФК «Суходоли» та ФК «Сокіл» (Золочів) була найбільш емоційною та напруженою. Адже на поле вийшла команда, в якій були досвідчені футболісти, які зіграли у вищій лізі. Та наша команда, налаштувавшись, в першому таймі забиває гол у ворота суперників. І тут почалась дуже напружена боротьба, але завдяки нашому досвідченому голкіперу Юрію Сурмаю, який тримав оборону воріт, як міг, наша команда продовжувала матч з рахунком (1:0) та на останніх хвилинах м’яч все ж залітає у ворота ФК «Суходоли». Матч закінчується з рахунком (1:1). Третій матч був найемоційнішим, адже від результату залежало, хто стане переможцем турніру. На полі зустрілися дві запеклі команди: ФК «Суходоли» та команда ФК «Чемпіон» (Зборів), та в кінцевому дуже важкому матчі, рахунок (4:0). І команда ФК «Суходоли» стає чемпіоном турніру.
Кращим воротарем турніру визначено Юрія Сурмая. Голи забили: Тарас Новосад, Юрій Гром’як, Василь Демчук.
Велика подяка Президенту команди ФК «Суходоли» Мар’яну Лагоді за організацію поїздки, організаторам турніру за хороший зал та дуже емоційний турнір, усім вболівальникам, які не полінувалися і приїхали з Бродів підтримати команду ФК «Суходоли».
Учасниками цьогорічного турніру стали чотири аматорські команди: ФК «Суходоли», ФК «Січ» (Заболотці), ФК «Чемпіон» (Зборів), ФК «Сокіл» (Золочів).
У першій грі зустрілися ФК «Січ» (Заболотці) та ФК «Суходоли». Гра була досить емоційна і напружена. Адже велику честь можна віддати команді ФК «Січ» (Заболотці), яка приїхала без замін, не маючи голкіпера, на перших хвилинах забиває гол у ворота ФК «Суходоли». Програючи по ходу матчу з рахунком 0:1, команда зуміла знайти в собі максимум сили зрівняти рахунок, а потім довести його до переможного (4:1). Друга гра ФК «Суходоли» та ФК «Сокіл» (Золочів) була найбільш емоційною та напруженою. Адже на поле вийшла команда, в якій були досвідчені футболісти, які зіграли у вищій лізі. Та наша команда, налаштувавшись, в першому таймі забиває гол у ворота суперників. І тут почалась дуже напружена боротьба, але завдяки нашому досвідченому голкіперу Юрію Сурмаю, який тримав оборону воріт, як міг, наша команда продовжувала матч з рахунком (1:0) та на останніх хвилинах м’яч все ж залітає у ворота ФК «Суходоли». Матч закінчується з рахунком (1:1). Третій матч був найемоційнішим, адже від результату залежало, хто стане переможцем турніру. На полі зустрілися дві запеклі команди: ФК «Суходоли» та команда ФК «Чемпіон» (Зборів), та в кінцевому дуже важкому матчі, рахунок (4:0). І команда ФК «Суходоли» стає чемпіоном турніру.
Кращим воротарем турніру визначено Юрія Сурмая. Голи забили: Тарас Новосад, Юрій Гром’як, Василь Демчук.
Велика подяка Президенту команди ФК «Суходоли» Мар’яну Лагоді за організацію поїздки, організаторам турніру за хороший зал та дуже емоційний турнір, усім вболівальникам, які не полінувалися і приїхали з Бродів підтримати команду ФК «Суходоли».
Віктор МЕЛЬНИК
Ctrl
Enter
Помітили помИлкуВиділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)