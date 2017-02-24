Турнір з міні-футболу на кубок кращих команд громад Золочівського району

Віктор МЕЛЬНИК

Учасниками цьогорічного турніру стали чотири аматорські команди: ФК «Суходоли», ФК «Січ» (Заболотці), ФК «Чемпіон» (Зборів), ФК «Сокіл» (Золочів).У першій грі зустрілися ФК «Січ» (Заболотці) та ФК «Суходоли». Гра була досить емоційна і напружена. Адже велику честь можна віддати команді ФК «Січ» (Заболотці), яка приїхала без замін, не маючи голкіпера, на перших хвилинах забиває гол у ворота ФК «Суходоли». Програючи по ходу матчу з рахунком 0:1, команда зуміла знайти в собі максимум сили зрівняти рахунок, а потім довести його до переможного (4:1). Друга гра ФК «Суходоли» та ФК «Сокіл» (Золочів) була найбільш емоційною та напруженою. Адже на поле вийшла команда, в якій були досвідчені футболісти, які зіграли у вищій лізі. Та наша команда, налаштувавшись, в першому таймі забиває гол у ворота суперників. І тут почалась дуже напружена боротьба, але завдяки нашому досвідченому голкіперу Юрію Сурмаю, який тримав оборону воріт, як міг, наша команда продовжувала матч з рахунком (1:0) та на останніх хвилинах м’яч все ж залітає у ворота ФК «Суходоли». Матч закінчується з рахунком (1:1). Третій матч був найемоційнішим, адже від результату залежало, хто стане переможцем турніру. На полі зустрілися дві запеклі команди: ФК «Суходоли» та команда ФК «Чемпіон» (Зборів), та в кінцевому дуже важкому матчі, рахунок (4:0). І команда ФК «Суходоли» стає чемпіоном турніру.Кращим воротарем турніру визначено Юрія Сурмая. Голи забили: Тарас Новосад, Юрій Гром’як, Василь Демчук.Велика подяка Президенту команди ФК «Суходоли» Мар’яну Лагоді за організацію поїздки, організаторам турніру за хороший зал та дуже емоційний турнір, усім вболівальникам, які не полінувалися і приїхали з Бродів підтримати команду ФК «Суходоли».