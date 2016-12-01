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Оце так перемоги!

nus.in.ua, 9 грудня 2016, 12:03
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Оце так перемоги!

26 листопада у Бродах відбулася відкрита першість Бродівської ДЮСШ з футболу серед юнаків 2007–2008 років народження. У першості взяли участь команди спортивних шкіл міст: Броди, Буськ, Золочів, Радивилів.Успішним був виступ юних футболістів Золочівської ДЮСШ. Вони здобули переконливі перемоги над командою м. Броди з рахунком 7:3, Буська – 15:0, Радивилова – 12:0. Протягом першості голи у золочів‘ян забивали: Ігор Дячук – 8 м‘ячів, Олександр Барило – 8, Павло Джала – 5, Денис Бурбан – 4, Денис Губернович – 3, Роман Білинський – 2, Андрій Кривуцький – 2, Олександр Кравець – 1. Ворота золочів‘ян захищав Віталій Гривнак. Учасники команди Золочева нагороджені грамотами організаторів змагань, а команда пам‘ятним кубком. Готував команду до змагань тренер-викладач відділення футболу ДЮСШ Микола Олександрович Трофимчук.


Євген ЗАВАЛЬНЮК

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