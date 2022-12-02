Новини Золочівщини
14:45, 13 липня 2023
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Дванадцятий гуманітарний вантаж із Шьонінгена

Дванадцятий гуманітарний вантаж із Шьонінгена
Gazeta
Фото: НУС
12 липня 2023 року Золочів з гуманітарною місією вдванадцяте з початку повномасштабного вторгнення відвідали наші побратими із міста Шьонінген (Німеччина). Делегацію очолив голова німецько-українського товариства Петер Фос. Дві карети швидкої допомоги, медичне обладнання та інша гуманітарна допомога передані у Золочівську ЦРЛ.
– Дорогі наші друзі із Шьонінгена. У нашій боротьбі проти агресора, з нами – Німеччина, з нами – німецький народ, з нами місто-партнер Шьонінген. Сьогодні ми маємо дванадцяту гуманітарну місію наших друзів із Шьонінгена до Золочева впродовж повномасштабної війни, – звернувся до присутніх міський голова Золочева Ігор ГРИНЬКІВ. – Сьогодні ми маємо цих фантастичних людей, котрі приїжджають у Золочів не вперше, а окремі з них були на самих витоках нашої дружби. Пан Петер Фос, голова товариства, він, мені видається, більше серцем вже у Золочеві, ніж у Шьонінгені. Сьогодні я від нас усіх дякую Німеччині і місту Шьонінген, владі міста Шьонінген, німецько-українському товариству. Дякую округу Гельмштадт. Дякую нашим друзям, котрі приїхали у Золочів. Сьогодні ця допомога, котру ви привозите, не осідає лише у Золочеві, ми передаємо її у різні куточки, там, де вона найбільше потрібна. Попередній вантаж гуманітарної допомоги, його більшу частину, ми скерували у місто Херсон. Я хочу сьогодні від нас усіх сказати: велике дякую великому німецькому народові за ту потужну підтримку, яку ми сьогодні маємо. Автомобілі, котрі ви передали нам, донині возять військових, боєкомплект і усе, що треба. Вони вже посічені осколками, але досі служать нашому війську.
Дванадцятий гуманітарний вантаж із Шьонінгена
Дванадцятий гуманітарний вантаж із Шьонінгена

Оксана КРИНИЦЬКА, голова українсько-німецького товариства «Золочів-Шьонінген: партнери» привітала членів делегації:
– Дорогі друзі, ми всі щасливі бачити сьогодні знайомих і незнайомих людей. У нашій ситуації для нас дуже багато важить просто добре слово. Коли мені дзвонять знайомі з Німеччини після тривоги і питають, чи у вас спокійно, правда, стає на серці спокійніше. Від імені нашого товариства я вітаю усіх вас, всіх членів товариства. Сьогодні у день Святих Петра і Павла вітаємо Петера Фоса і бажаємо йому ще багато років приїжджати до Золочева.
– Любі друзі, я маю особливі стосунки із Золочевом, вже більше двадцяти п’яти років приїжджаю у ваше місто, – звернувся до золочів’ян голова німецько-українського товариства Петер ФОС. – Коли 24 лютого 2022 року ми почули про те, що сталось, то негайно зібрались на нараду і обдумали те, як ми можемо допомагати Україні. Можете уявити, що вже через сім днів ми пересікали кордон з автомобілями і гуманітарною допомогою. Ця готовність допомогти вам завжди лишається безперервною, вона ніколи не переривалась. Ми вже вдванадцяте у вас з гуманітарним вантажем. Я дякую усім своїм друзям, без яких неможлива була б вся ця допомога і усі ці поїздки. У дорозі ще одна вантажівка з великою кількістю ліжок для лікарні.
Серед гостей Ян ФРІКЕ – депутат двох парламентів – Шьонінгена та Гельмштадта, котрий також не вперше уже в Золочеві. Ян Фріке вкотре висловив свою солідарність з українським народом, з громадою Золочева та запевнив у подальшій підтримці.
Нагадаю, Золочівська громада постійно відчуває підтримку від наших німецьких друзів. У 2014 році делегація із Шьонінгена приїхала у Золочів задекларувати нам свою підтримку. І з перших днів повномасштабного вторгнення німці телефонували і підтримували нас усіх. Шьонінген прийняв сотні українських біженців.
Ірина Домарецька
Фото Анни Буковської
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