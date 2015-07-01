Гуманітарна допомога для лікарні

nus.in.ua, 6 серпня 2018, 18:44

Під час приїзду у місто Золочів наші німецькі друзі Петер Фос та Вернер Шульце із німецького міста-побратима Шьонінгена привезли у Золочів чергову гуманітарну допомогу: два функціональні ліжка, а також ліжко-трансформер для пологового залу Золочівської центральної районної лікарні.

Тетяна КУБІШИН, заступник головного лікаря з медичної частини Золочівської ЦРЛ:

– Сьогодні до нас з гуманітарною допомогою прибули наші друзі із Шьонінгена. Ми отримали ліжко доля пологового залу нашого пологового відділення, щоб комфортно було молодим мамам із Золочева та району народжувати дітей. Ми щиро вдячні також за два функціональні ліжка, які покращать умови перебування пацієнтів у Золочівській лікарні. Щиро дякуємо нашим друзям за їхню турботу про нас і за посильну допомогу, за те, що щоразу, коли вони приїжджають у Золочів, вони не забувають про нас.

Оксана КРИНИЦЬКА, голова Товариства «Золочів-Шьонінген: партнери»:

– Друзі із Шьонінгена привезли нам чергову допомогу для лікарні. Ми дуже вдячні за те, що вони розуміють наші проблеми і допомагають чим можуть: ліжками для лікарні, обладнанням для пожежної, для дитячого садочка. Ми цінуємо їхню допомогу, і надіємося на майбутню співпрацю.

Василь ГАВРИШКІВ, заступник міського голови Золочева:

– Золочівська міська рада зі свого боку буде робити усе необхідне, щоб ця дружба продовжувалася, зміцнювалася, і на майбутнє пригодилась для майбутніх поколінь.

Також голова Товариства «Золочів-Шьонінген: партнери» Оксана Криницька наголосила, що цьогоріч товариство поповнилось вісьмома молодими особами, що додає впевненості у продовженні добрих партнерських відносин між нашими містами.

Ірина ДОМАРЕЦЬКА

