Лапароскопічна стійка - подарунок для Золочівської ЦРЛ

Сьогодні Золочів відвідали представники однієї з найбільших в світі братерської організації – Лицарі Колумба. Гості передали Золочівській ЦРЛ дуже цінний та довгоочікуваний подарунок – це лапароскопічну стійку. Це технічне обладнання дозволить хірургам проводити лапароскопічні операції високої складності на сучасному рівні. Також медики отримали у подарунок рентгенівський апарат типу C-дуга. Тож від сьогодні наші лікарі зможуть робити неймовірні речі.Обладнання освятили, щоб воно служило для добра людей, на Божу славу. Духовенство провело молитву.Міський голова Золочева Ігор Гриньків від усієї громади подякував представникам організації та самій організації за те, що у такий непростий для України час так активно допомагають Золочівській громаді та Україні в цілому.