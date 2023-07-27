Новини Золочівщини
17:53, 27 липня 2023
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Розвиток сімейного бізнесу ветеранів/ок

Розвиток сімейного бізнесу ветеранів/ок
Gazeta
Фото: НУС
Стартує набір на програму розвитку сімейного ветеранського бізнесу, в т.ч. бізнесу діючих військових та їх родин.
Розвиток сімейного бізнесу ветеранів/ок

Програма «Розвиток сімейного бізнесу ветеранів/ок» складається з наступних блоків:
- бізнес-табір в Карпатах протягом 7 днів;
- менторські сесії;
- робота з психологом;
- допомога з подачами проєктних заявок на грантові та інвестиційні конкурси.
Як потрапити?
- бути військовим/ою чи ветераном/ою або родичем/дружиною/чоловіком/партнером/партнеркою;
- заповнити реєстраційну анкету;
- розписати мотивацію та ідею;
- пройти відбір та опинитися на крок ближче до реалізації сімейної справи.
Що покривають організатори?
- трансфер зі Львова на військового/у, ветерана/ку та їх партнера/ку;
- проживання та триразове харчування на базі відпочинку;
- навчання протягом 7 днів бізнес-табору;
- робота менторів/рок;
- допомога та зустрічі з психологом;
- допомога з подачею проєкту на фінансування.
Структура програми (6 місяців): бізнес-табір (7 днів) - щотижневі зустрічі з менторами онлайн - щомісячні зустрічі з психологом онлайн - консультації по проєктній заявці (на вимогу).
Щоб потрапити на табір, потрібно зареєструватися у цій формі. Дедлайн подачі заявки - 05.08 включно. Результат надійдуть відібраним учасникам/ям не пізніше 07.08.
Віримо, що це – крута можливість, аби зняти з учасників програми стигму сприйняття «повернення з війни та неможливості себе знайти в цивільному житті».
Програма реалізується ГО Pro Women UA та ГО Nomad за підтримки Українського ветеранського фонду.
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSey6ynhPexn5l.../viewform
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