Стартує набір на програму розвитку сімейного ветеранського бізнесу, в т.ч. бізнесу діючих військових та їх родин.Програма «Розвиток сімейного бізнесу ветеранів/ок» складається з наступних блоків:- бізнес-табір в Карпатах протягом 7 днів;- менторські сесії;- робота з психологом;- допомога з подачами проєктних заявок на грантові та інвестиційні конкурси.Як потрапити?- бути військовим/ою чи ветераном/ою або родичем/дружиною/чоловіком/партнером/партнеркою;- заповнити реєстраційну анкету;- розписати мотивацію та ідею;- пройти відбір та опинитися на крок ближче до реалізації сімейної справи.Що покривають організатори?- трансфер зі Львова на військового/у, ветерана/ку та їх партнера/ку;- проживання та триразове харчування на базі відпочинку;- навчання протягом 7 днів бізнес-табору;- робота менторів/рок;- допомога та зустрічі з психологом;- допомога з подачею проєкту на фінансування.Структура програми (6 місяців): бізнес-табір (7 днів) - щотижневі зустрічі з менторами онлайн - щомісячні зустрічі з психологом онлайн - консультації по проєктній заявці (на вимогу).Щоб потрапити на табір, потрібно зареєструватися у цій формі. Дедлайн подачі заявки - 05.08 включно. Результат надійдуть відібраним учасникам/ям не пізніше 07.08.Віримо, що це – крута можливість, аби зняти з учасників програми стигму сприйняття «повернення з війни та неможливості себе знайти в цивільному житті».Програма реалізується ГО Pro Women UA та ГО Nomad за підтримки Українського ветеранського фонду.