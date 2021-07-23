До уваги керівників та власників закладів громадського харчування!

Золочівська міська рада повідомляє, що 12 серпня 2021 р. о 10.00 год. буде проведено онлайн-навчання Головним Управлінням Держпродспоживслужби у Львівській області на платформі ZOOM з представниками суб’єктів господарювання, які надають послуги громадського харчування у Золочівському районі. Навчання можна прослухати за посиланням:

https://us05web.zoom.us/j/7709830746?pwd=enhkUjFBc2FRY2d5NVhFNVBzYVBuQT09.



Просимо керівників та власників закладів ресторанного бізнесу взяти участь у проведенні онлайн-навчання.