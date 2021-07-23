Новини Золочівщини
11:54, 09 серпня 2021
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До уваги керівників та власників закладів громадського харчування!

До уваги керівників та власників закладів громадського харчування!
Gazeta
Фото: НУС
Золочівська міська рада повідомляє, що 12 серпня 2021 р. о 10.00 год. буде проведено онлайн-навчання Головним Управлінням Держпродспоживслужби у Львівській області на платформі ZOOM з представниками суб’єктів господарювання, які надають послуги громадського харчування у Золочівському районі. Навчання можна прослухати за посиланням:
https://us05web.zoom.us/j/7709830746?pwd=enhkUjFBc2FRY2d5NVhFNVBzYVBuQT09.

Просимо керівників та власників закладів ресторанного бізнесу взяти участь у проведенні онлайн-навчання.
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