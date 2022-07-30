Оголошення про припинення подачі газу споживачам у звʼязку з проведенням ремонтно-профілактичних робіт

Буське відділення АТ «Львівгаз» повідомляє, що у звʼязку з проведенням ремонтно-профілактичних робіт Бібрським ЛВУМГ ТОВ «Оператор ГТС України» буде припинено подачу газу споживачам у такі терміни:

ГРС Золочів 24.07.2023 р. з 9 до 16 год. 25.07.2023 р.

(м. Золочів, с. Єлиховичі, с. Бір, с. Верхобуж, с. Вороняки, с. Городилів, с. Грабово, с. Залісся, с. Зарваниця, с. Зозулі, с. Золочівка, с. Кийків, с. Козаки, с. Колтів, с. Копані, с. Кругів, с. Луг. с. Монастирок, с. Обертасів, с. Опаки, с. Підгороднє, с. Пісок, с. Побіч, с. Руда-Колтівська, с. Сасів, с. Струтин, с. Ушня, с. Хильчиці, с. Хмелева. с. Хомець, с. Червоне, с. Ясенівці.)

ГРС Новоселище 26.07.2023 р. з 9 до 16 год. 27.07.2023 р.

(с. Новоселище, с. Підлипці, с. Плугів, с. Поляни, с. Тростянець, с. Лука, х. Корчунок.)

ГРС Почапи 2.08.2023р. з 9 до 16 год. 3.08.2023 р.

(с. Білий Камінь, с. Бужок, с. Бонишин, с. Гончарівка, с. Жуличі, с. Княже, с. Підлисся, с. Почапи, с. Розваж, с. Скварява, с. Черемошня).

ГРС Бортків 07.08.2023р. з 9 до 16 год. 08.08.2023 р.

(с. Велика Вільшаниця, с. Гологори, с. Гологірки, с. Зашків, с. Лісові, с. Майдан, с. Митулин, с. Новосілки, с. Стадня, с. Стінка, с. Трудовач).

Відновлення подачі газу буде проводитись працівниками Буського відділення згідно до затвердженого графіка і по мірі виконання робіт.