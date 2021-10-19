До відома споживачів природного газу!

Адміністрація Буського відділення АТ «Львівгаз»

Управління газового господарства просить абонентів, які користуються природним газом перекрити крани перед газовими приладами і залишати їх постійно закритими. Користуватися газовими приладами можна тільки після подачі газу в газові мережі і з дозволу працівників газового господарства.