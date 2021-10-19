Новини Золочівщини
До відома споживачів природного газу!
Буське відділення АТ «Львівгаз» повідомляє, що у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на газопроводі високого тиску до м. Золочів буде припинено подачу газу всім категоріям споживачів з ГРС Золочів в такі терміни:
ГРС Золочів 05.07.2022 р. з 09 до 17 год. 06.07.2022 р.
(м. Золочів, с. Єлиховичі, с. Бір, с. Верхобуж, с. Вороняки, с. Городилів, с. Грабово, с. Залісся, с. Зарваниця, с. Зозулі, с. Золочівка, с. Кийків, с. Козаки, с. Колтів, с. Копані, с. Кругів, с. Луг, с. Монастирок, с. Обертасів, с. Опаки, с. Підгородне, с. Пісок, с. Побіч, с. Руда-Колтівська, с. Сасів, с. Струтин, с. Ушня, с. Хильчиці, с. Хмелева. с. Хомець, с. Червоне, с. Ясенівці).
Управління газового господарства просить абонентів, які користуються природним газом перекрити крани перед газовими приладами і залишати їх постійно закритими. Користуватися газовими приладами можна тільки після подачі газу в газові мережі і з дозволу працівників газового господарства.
ГРС Золочів 05.07.2022 р. з 09 до 17 год. 06.07.2022 р.
(м. Золочів, с. Єлиховичі, с. Бір, с. Верхобуж, с. Вороняки, с. Городилів, с. Грабово, с. Залісся, с. Зарваниця, с. Зозулі, с. Золочівка, с. Кийків, с. Козаки, с. Колтів, с. Копані, с. Кругів, с. Луг, с. Монастирок, с. Обертасів, с. Опаки, с. Підгородне, с. Пісок, с. Побіч, с. Руда-Колтівська, с. Сасів, с. Струтин, с. Ушня, с. Хильчиці, с. Хмелева. с. Хомець, с. Червоне, с. Ясенівці).
Управління газового господарства просить абонентів, які користуються природним газом перекрити крани перед газовими приладами і залишати їх постійно закритими. Користуватися газовими приладами можна тільки після подачі газу в газові мережі і з дозволу працівників газового господарства.
Адміністрація Буського відділення АТ «Львівгаз»
Ctrl
Enter
Помітили помИлкуВиділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)