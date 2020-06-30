Про припинення подачі газу споживачам через ремонт (графік)

Буське відділення АТ «Львівгаз» повідомляє, що у зв’язку з проведенням ремонтно-профілактичних робіт Бібрським ЛВУМГ ТОВ «Оператор ГТС України» буде припинено подачу газу споживачам у такі терміни:

ГРС Новоселище 15.07.21 з 8 год. до 17 год. 15.07.21 (с. Новоселище, с. Підлипці, с. Плугів, с. Поляни, с. Тростянець, с. Лука, х. Корчунок).

ГРС Ремезівці 19.07.21 з 9 год. до 16 год. 20.07.21 (смт Поморяни, с. Бібщани, с. Богутин, с. Жуків, с. Коропець, с. Красносільці, с. Кропивна, с. Махнівці, с. Нестюки, с. Підгір’я, с. Ремезівці, с. Сновичі, с. Торгів, с. Чижів, с. Шпиколоси, с. Коропчик).

ГРС Золочів 21.07.21 з 9 год. до 16 год. 23.07.21 (м. Золочів, с. Єлиховичі, с. Бір, с. Верхобуж, с. Вороняки, с. Городилів, с. Грабово, с. Залісся, с. Зарваниця, с. Зозулі, с. Золочівка, с. Кийків, с. Козаки, с. Колтів, с. Копані, с. Кругів, с. Луг, с. Монастирок, с. Обертасів, с. Опаки, с. Підгородне, с. Пісок, с. Побіч, с. Руда-Колтівська, с. Сасів, с. Струтин, с. Ушня, с. Хильчиці, с. Хмелева, с. Хомець, с. Червоне, с. Ясенівці).

ГРС Почапи 26.07.21 з 8 год. до 17 год. 26.07.21 (с. Білий Камінь, с. Бужок, с. Бонишин, с. Гончарівка, с. Жуличі, с. Княже, с. Підлисся, с. Почапи, с. Розваж, с. Скварява, с. Черемошня).

ГРС Бортків 29.07.21 з 8 год. до 17 год. 29.07.21 (м. Глиняни, с. Бортків, с. Балучин, с. Велика Вільшаниця, с. Гологори, с. Гологірки, с. Зашків. с. Женів, с. Кривичі, с. Лісові, с. Майдан, с. Мала Вільшанка, с. Митулин, с. Новосілки, с. Словіта, с. Стадня, с. Скнилів, с. Стінка, с. Перегноїв, с. Трудовач).