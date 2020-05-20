Увага! Буде припинено подачу газу

Бібрське ЛВУМГ ТОВ «Оператор ГТС України» інформує, що згідно затвердженого плану-графіку виведення ГРС з експлуатації і проведення ремонтно-профілактичних робіт буде припинено подачу газу споживачам в такі терміни:

1. ГРС Новоселище 22.07.2020 р. з 9.00 до 16.00 23.07.2020 р.

2. ГРС Ремезівці 27.07.2020 р. з 9.00 до 16.00 28.07.2020 р.

3. ГРС Золочів 29.07.2020 р. з 9.00 до 16.00 30.07.2020 р.

4. ГРС Почапи 03.08.2020 р. з 9.00 до 16.00 04.08.2020 р.

5. ГРС Бортків 05.08.2020 р. з 9.00 до 16.00 06.08.2020 р.