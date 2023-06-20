Новини Золочівщини
10:01, 01 липня 2023
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Мінімізувати вплив від ядерної атаки і вижити

Мінімізувати вплив від ядерної атаки і вижити
Gazeta
Фото: НУС
28 червня 2023 року відбулось засідання виконавчого комітету Золочівської міської ради. Під час засідання заслухали керівників установ щодо стану укриттів у громаді та обговорили питання радіаційної загрози.
Як зазначив міський голова Золочева Ігор Гриньків, російська федерація довела, що не планує дотримуватись правил ведення війни, встановлених міжнародним правом.
– Ситуація з ядерною безпекою на Запорізькій атомній електростанції є вкрай нестабільною, росіяни здатні вчинити теракт, про що говорять і світові лідери, й українські офіційні особи, тому варто бути готовими до будь-якого розвитку подій, – застерігає міський голова Золочева Ігор ГРИНЬКІВ. – Дуже важливо зараз зберігати спокій і водночас бути готовим до найгіршого сценарію. Тож звертаюсь до жителів громади: подбайте про запас продуктів харчування, води, необхідних ліків, засобів гігієни. Спробуйте зрозуміти потреби ваші та вашої родини у разі необхідності перебування у закритому приміщенні від трьох до п’яти діб. У випадку виникнення реальної загрози, органи влади з питань надзвичайних ситуацій нададуть вказівки щодо подальших дій. Тому, якщо оголосять небезпечний стан, варто зберігати спокій та слухати офіційні повідомлення. Ми живемо в умовах російсько-української війни, і всі загрози маємо прораховувати і робити все можливе, щоб їх мінімізувати. Звичайно, навряд чи ми зможемо підготуватися до ядерної війни так, як це передбачають посібники. Тому що для цього треба мати зовсім інші ресурси і можливості. Але мінімізувати вплив від ядерної атаки і вижити ми зобов’язані.


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