– Ситуація з ядерною безпекою на Запорізькій атомній електростанції є вкрай нестабільною, росіяни здатні вчинити теракт, про що говорять і світові лідери, й українські офіційні особи, тому варто бути готовими до будь-якого розвитку подій,– Дуже важливо зараз зберігати спокій і водночас бути готовим до найгіршого сценарію. Тож звертаюсь до жителів громади: подбайте про запас продуктів харчування, води, необхідних ліків, засобів гігієни. Спробуйте зрозуміти потреби ваші та вашої родини у разі необхідності перебування у закритому приміщенні від трьох до п’яти діб. У випадку виникнення реальної загрози, органи влади з питань надзвичайних ситуацій нададуть вказівки щодо подальших дій. Тому, якщо оголосять небезпечний стан, варто зберігати спокій та слухати офіційні повідомлення. Ми живемо в умовах російсько-української війни, і всі загрози маємо прораховувати і робити все можливе, щоб їх мінімізувати. Звичайно, навряд чи ми зможемо підготуватися до ядерної війни так, як це передбачають посібники. Тому що для цього треба мати зовсім інші ресурси і можливості. Але мінімізувати вплив від ядерної атаки і вижити ми зобов’язані.