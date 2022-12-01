Оголошено збір необхідних продуктів та речей для постраждалих від підриву греблі Каховської ГЕС

Золочівська громада не залишається осторонь проблем, викликаних російсько-українською війною, та демонструє згуртованість у допомозі військовим та мирним жителям.

Події 6 червня 2023 року, коли росіяни свідомо і цілеспрямовано підірвали греблю Каховської ГЕС, сьогоднішні обстріли ворогом Херсонщини вимагають нашої допомоги постраждалим.

На 24-25 червня 2023 року заплановано чергову гуманітарну поїздку до постраждалих жителів Херсонщини.

Міський голова Ігор Гриньків звертається до жителів громади із проханням долучитись та допомогти продуктами харчування, засобами гігієни, питною водою тощо.



СПИСОК НЕОБХІДНОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ

• продукти харчування тривалого зберігання (питна вода, макарони, крупи, консерви, печиво, сухарі, цукерки);

• засоби гігієни (мило, шампунь, серветки (сухі та вологі), зубна паста, засоби жіночої гігієни, памперси дитячі тощо);

• одноразові рушники;

• павербанки;

• акумуляторні ліхтарі;

• генератори

Пункт збору гуманітарної допомоги працюватиме до 22 червня 2023 року з 9 до 19 год за адресою: м. Золочів, вул. Бенівська, 8 б.

Контактна особа – Василь Кривуцький, депутат Золочівської міської ради, тел. 067-5882284.

* Прохання не нести старі коренеплоди картоплі, моркви, буряка тощо.

На фото Херсонська міська рада - під час однієї з попередніх гуманітарних поїздок.



