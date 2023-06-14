Небезпека сказу та його профілактика

Золочівське районне управління

Держпродспоживслужби у Львівській області



Основним джерелом хвороби в Україні є бродячі (собаки, коти) та дикі (лисиці, вовки) тварини, які також є й резервуаром вірусу в природі.Зараження на сказ відбувається під час укусу, а також коли слина хворої тварини потрапляє на пошкоджені ділянки шкіри чи слизові оболонки.В слині вірус з’являється ще за 8-10 діб до появи клінічних ознак хвороби. Тобто будь-який укус тварини може бути потенційно небезпечним і нехтування отриманням кваліфікованої ветеринарної або медичної допомоги може призвести до смерті.Інкубаційний період (проміжок часу між моментом зараження і появою перших симптомів інфекційного захворювання) може варіюватися від кількох днів до кількох місяців. Але як тільки з’являються симптоми сказу, хвороба незмінно закінчується смертю як для тварин, так і для людей.При захворюванні на сказ перші симптоми можуть бути неспецифічними: спостерігається млявість, лихоманка, блювота та анорексія. Через декілька днів (іноді тижнів, місяців) ознаки можуть прогресувати до нервових розладів, порушень координації, слабкості та паралічу, утрудненого дихання та ковтання, надмірного слиновиділення, аномальної поведінки, агресивності та/або самокалічення.Діагностування сказу при житті не розроблено! Остаточний діагноз ставлять лише після загибелі за допомогою вірусологічних досліджень.ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!У слині, що виділяє хвора тварина, вірус сказу може зберігатися близько 24 год, в трупах, що вже гниють – 2-3 тижні, в ґрунті – 2-3 міс.Вірус стійкий до низьких температур та нестійкий до високих. Так, при кип’ятінні збудник гине миттєво.Аналізуючи кожний випадок сказу, можна впевнено сказати, що у більшості домашніх тварин захворювання виникало після контакту з дикими, бродячими або невакцинованими від сказу тваринами.Наявність невакцинованих тварин, це не лише проблема Золочівщини чи нашої країни, це глобальне питання всього світу. Воно пов'язане з недостатньою обізнаністю громадян щодо небезпечності сказу для тварин та населення, а також легковажності власників домашніх улюбленців з одночасним непорозумінням заходів профілактики.Під контролем Золочівського районного управління Держпродспоживслужби у Львівській області щорічно проводяться заходи щодо профілактики та боротьби зі сказом.Зокрема, в рамках профілактики сказу серед домашніх тварин, державними установами ветеринарної медицини району у 2023 році було вакциновано антирабічною вакциною, а саме: собак – 11147 гол., котів – 11751 гол., великої рогатої худоби – 69 гол., дрібної рогатої худоби — 25 гол., коней — 18 гол.Попри складну ситуацію у країні, що виникла в результаті збройної агресії російської федерації проти України, ветеринарними спеціалістами державних установ району за 5 місяців 2023 року вже щеплено із профілактичною метою 22 898 тис. голів собак та котів.Золочівське районне управління Держпродспоживслужби у Львівській області вкотре наголошує, що всі державні установи ветеринарної медицини в Золочівському районі проводять щеплення тварин проти сказу вакциною «Rabistar red», яка є безплатною для власників тварин.Звертаючись до власників тварин нагадуємо про Вашу персональну відповідальність за здоров’я своїх домашніх улюбленців, тому наполягаємо щорічно проводити обов’язкову вакцинацію проти сказу собакам та котам.Додатково повідомляємо, що власники тварин несуть адміністративну відповідальність у разі відмови спеціалістам Держпродспоживслужби у проведенні домашнім тваринам щеплень проти сказу. Керуючись ст. 37 Закону України «Про ветеринарну медицину», ст. 107 Кодексу України про адміністративні правопорушення, п. 2.2. інструкції «Про заходи щодо боротьби зі сказом тварин» громадяни (власники тварин) можуть бути притягнені до адміністративної відповідальності та оштрафовані на суму від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.Доводимо до відома власників домашніх улюбленців, що дотримання вимог «Правил утримання тварин» є актуальним на сьогодні та забезпечує добробут населення щодо інфекційних хвороб та «сказу» зокрема.