Щодо споживання риби

Золочівське районне управління

Головного управління Держпродспоживслужби

у Львівській області

У результаті руйнації Каховської ГЕС спостерігається загибель риби у великих обсягах, переробка та споживання якої може спричинити виникнення харчових отруєнь, зокрема ботулізму – дуже небезпечного і в багатьох випадках смертельного захворювання.Рекомендуємо у найближчий час утриматися від придбання та вживання у їжу свіжовиловленої риби, в’яленої або сушеної, не відомого походження.Не наражайтеся на небезпеку, адже жоден із способів приготування не зробить її безпечною для вас. Таку рибу неможливо вживати в жодному вигляді (солена, сушена, варена, смажена). Вона може містити збудників інфекційних захворювань, у тому числі ботулізму, паразитів та небезпечні хімічні речовини.Пропонуємо дотримуватися таких рекомендацій:• не купувати копчену, солону та в’ялену рибу на стихійних ринках, яка була виготовлена в домашніх умовах та без лабораторного контролю;• купуючи сушену та в’ялену рибу промислового виробництва, навіть в закладах торгівлі, звертайте увагу на її зовнішній вигляд, умови зберігання, наявність маркування із зазначенням дати виготовлення та терміну придатності;• бажано вживати консерви тільки промислового виготовлення, оскільки технологія та рецептура їх приготування розроблена з урахуванням профілактики ботулізму та з проведенням відповідного лабораторного контролю;• не вживайте консерви при найменшій підозрі на її недоброякісність, а саме не використовувати продукцію з бомбажних (здутих) банок.У випадку появи симптомів захворювання слід негайно звернутися до лікаря.Наголошуємо, що реалізація живої риби має проводитись виключно з дотриманням ветеринарно-санітарних вимог, а саме: кожна партія риби живої має надходити на ринки з товаро-транспортними накладними та супровідними ветеринарними документами, після чого проводиться її ветеринарно-санітарна експертиза в лабораторії на ринку та видаються експертні висновки.