Новини Золочівщини
12:33, 14 червня 2023
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Щодо споживання риби

Щодо споживання риби
Gazeta
Фото: НУС
У результаті руйнації Каховської ГЕС спостерігається загибель риби у великих обсягах, переробка та споживання якої може спричинити виникнення харчових отруєнь, зокрема ботулізму – дуже небезпечного і в багатьох випадках смертельного захворювання.
Рекомендуємо у найближчий час утриматися від придбання та вживання у їжу свіжовиловленої риби, в’яленої або сушеної, не відомого походження.
Не наражайтеся на небезпеку, адже жоден із способів приготування не зробить її безпечною для вас. Таку рибу неможливо вживати в жодному вигляді (солена, сушена, варена, смажена). Вона може містити збудників інфекційних захворювань, у тому числі ботулізму, паразитів та небезпечні хімічні речовини.
Пропонуємо дотримуватися таких рекомендацій:
• не купувати копчену, солону та в’ялену рибу на стихійних ринках, яка була виготовлена в домашніх умовах та без лабораторного контролю;
• купуючи сушену та в’ялену рибу промислового виробництва, навіть в закладах торгівлі, звертайте увагу на її зовнішній вигляд, умови зберігання, наявність маркування із зазначенням дати виготовлення та терміну придатності;
• бажано вживати консерви тільки промислового виготовлення, оскільки технологія та рецептура їх приготування розроблена з урахуванням профілактики ботулізму та з проведенням відповідного лабораторного контролю;
• не вживайте консерви при найменшій підозрі на її недоброякісність, а саме не використовувати продукцію з бомбажних (здутих) банок.
У випадку появи симптомів захворювання слід негайно звернутися до лікаря.
Наголошуємо, що реалізація живої риби має проводитись виключно з дотриманням ветеринарно-санітарних вимог, а саме: кожна партія риби живої має надходити на ринки з товаро-транспортними накладними та супровідними ветеринарними документами, після чого проводиться її ветеринарно-санітарна експертиза в лабораторії на ринку та видаються експертні висновки.

Золочівське районне управління
Головного управління Держпродспоживслужби
у Львівській області

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