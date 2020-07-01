Про епізоотичну ситуацію щодо сказу тварин у Золочівському районі

Золочівське районне управління Держпродспоживслужби у Львівській області

В останні роки на території Україні значно погіршилась епізоотична ситуація зі сказу. Активні вогнища природного типу цієї особливо небезпечної інфекції реєструються по всій території України.В останнє пероральна вакцинація диких м’ясоїдних тварин проти сказу проводилася на території Золочівського району у вересні-жовтні 2019р.За 2020–2022 роки у Золочівському районі зареєстровано 16 випадків сказу тварин, з них 6 домашніх та 10 (62,5% ) диких тварин, з яких захворіло 9 лисиць і 1 куниця.Аналіз по роках:– у 2020 р. зареєстровано 3 випадки захворювання тварин на сказ, з них 2 випадки у домашніх тварин (собака та кіт) – Золочівська ТГ та 1 у диких тварин (лисиця) – Золочівська ТГ.– у 2021 р. зареєстровано 2 випадки захворювання тварин на сказ у диких тварин (лисиця) – по 1 випадку Буська ТГ, Красненська ТГ.– у 2022 р. зареєстровано 10 випадків захворювання тварин на сказ, з них 4 випадки у домашніх тварин (2 собаки Золочівська ТГ та 2 коти Красненська ТГ) та 6 випадків у диких тварин (з низ 5 лисиць та 1 куниця) – куниця Золочівська ТГ та 5 лисиць, з них 3 лисиці Золочівська ТГ та 2 лисиці Буська ТГ.– у 2023р. зареєстровано 1 випадок захворювання тварин на сказ серед диких тварин (лисиця) – Буська ТГ.На жаль, в районі мали місце покуси скаженими тваринами людей.Як бачимо, спостерігається тенденція до збільшення захворюваності серед диких тварин, які є резервуаром збудника вірусу сказу у природі (переважно лисиці), що може призвести до можливого зараження домашніх тварин. Тому, якщо прибігла дика тварина та поводить себе невластиво або спотерігається неадекватна поведінка, то категорично заборонено вступати з нею в контакт.Збудник сказу – нейротропний вірус. Сказ протікає в вигляді буйної, протягом 6-11 днів, або тихої (атипової) форми – 2-4 дні. Хворі тварини гризуть місце укусу, можуть бути ласкавими, примхливими або агресивними, збудженими, їдять неїстивне, гризуть землю, відмічається слинотеча, блювота, слабкий апетит, виснаження. Людина може заразитися сказом тільки від хворої тварини. Від людини до людини вірус не передається. Найбільш небезпечними в якості перенощиків із диких тварин є лисиці та вовки (41,4 %), єноти, шакали, борсуки, кажани; із домашніх – коти (21 %) та собаки (15 %), сільськогосподарські тварини (20 %). Тварина стає заразною за 3-14 днів до прояву клінічних ознак хвороби (вірус знаходиться в слинних залозах) та залишається заразною протягом усього періоду захворювання.Зараження людини відбувається при укусі, подряпинах та мікроушкодженнях шкіри, ослиненні хворою на сказ твариною. Деякий час вірус знаходиться в місці проникнення (6-12 днів), потім, рухаючись вздовж нервових волокон до спинного і головного мозку, накопичується і розмножується в нейронах, викликаючи фатальний енцефаліт. Особливо небезпечні укуси в голову і кисті рук. Інкубаційний період триває в середньому від 2 тижнів до 3 місяців, іноді до 1 року і довше.При ймовірному інфікуванні, людям необхідно терміново звернутись у лікувально-профілактичні заклади (травматологічні пункти), де буде надана перша медична допомога, а також, у разі потреби, призначено курс лікувально-профілактичної імунізації проти сказу. Згідно з інструкцією, за тваринами, що нанесли покус людині встановлюється 10-ти денне ветеринарне спостереження (карантин). Бережіть себе!