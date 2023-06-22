Виставка робіт митця Віталія Гайдара

Вероніка ВАЩАК,

студентка 2 курсу журналістики Тернопільського національного педагогічного університету

імені Володимира Гнатюка



Основною темою творчості Віталія Гайдара є сакральна тематика, портрети, пейзажі, квіти.Роботи, представлені на виставці у Домі Франка, створені під час перебування на фронті. Військова служба у час війни не перешкодила митцеві малювати, бо він не уявляє свого життя без творчості. За словами художника, це – шалена арттерапія.«Звичайно, у війну можна малювати і може цікаво виходити. Змінюються кольори, вони стають агресивнішими, контрастнішими. Коли приїхав додому, то ця контрастність у роботах залишилась. Мені ці зміни подобаються. Рятуюсь від агресії, яка твориться в Україні та світі, через природу, тим гарним, що є навколо», – зазначив митець.У війську Віталій спершу малював на папері олівцями, гелевою ручкою, а потім перейшов на пастель. Крім унікального таланту митця, має дуже щире і жертовне серце, залюбки надає роботи для різних благодійних проєктів.Роботи Віталія Гайдара – це ДОРОГА, як і наше життя – ДОРОГА ДО СВОГО ДОМУ.