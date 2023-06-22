Новини Золочівщини
11:07, 23 червня 2023
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Виставка робіт митця Віталія Гайдара

Виставка робіт митця Віталія Гайдара
Gazeta
Фото: НУС
Віталій Гайдар – талановитий золочівський художник, учасник всеукраїнських та міжнародних виставок та член Національної спілки художників України. Зараз митець перебуває на службі у лавах Збройних Сил України, він – воїн 71-ї ОЄБр десантно-штурмових військ.

Виставка робіт митця Віталія Гайдара
Виставка робіт митця Віталія Гайдара
Виставка робіт митця Віталія Гайдара

Основною темою творчості Віталія Гайдара є сакральна тематика, портрети, пейзажі, квіти.
Роботи, представлені на виставці у Домі Франка, створені під час перебування на фронті. Військова служба у час війни не перешкодила митцеві малювати, бо він не уявляє свого життя без творчості. За словами художника, це – шалена арттерапія.
Виставка робіт митця Віталія Гайдара
Виставка робіт митця Віталія Гайдара

«Звичайно, у війну можна малювати і може цікаво виходити. Змінюються кольори, вони стають агресивнішими, контрастнішими. Коли приїхав додому, то ця контрастність у роботах залишилась. Мені ці зміни подобаються. Рятуюсь від агресії, яка твориться в Україні та світі, через природу, тим гарним, що є навколо», – зазначив митець.
У війську Віталій спершу малював на папері олівцями, гелевою ручкою, а потім перейшов на пастель. Крім унікального таланту митця, має дуже щире і жертовне серце, залюбки надає роботи для різних благодійних проєктів.
Роботи Віталія Гайдара – це ДОРОГА, як і наше життя – ДОРОГА ДО СВОГО ДОМУ.


Вероніка ВАЩАК,
студентка 2 курсу журналістики Тернопільського національного педагогічного університету
імені Володимира Гнатюка
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