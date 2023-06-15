

Вероніка ВАЩАК, студентка 2 курсу журналістики

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Щороку 20 червня відзначається Всесвітній день біженця, який призначений для святкування, інформування та вшанування біженців з усього світу. В час війни в Україні до числа біженців належать також внутрішньо переміщені особи, кількість яких у цілому світі перевищує 25 мільйонів осіб.До цього дня, в підтримку громади внутрішньо переміщених осіб Золочівщини, команда із супроводу притулків NEEKA організувала майстерклас з арттерапії. На полотні учасники заходу малювали патріотичні картини, які залишаться гарним подарунком та згадкою для кожного. Опісля учасників арттерапії вгостили смачним перекусом.БО «Благодійний фонд охорони здоров'я та навколишнього середовища Регіон Карпат» (NEEKA) є партнером Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.– В цілому, заходи з арт-терапії для переміщених осіб можуть сприяти їхньому фізичному та емоційному благополуччю, комунікації та самовираженню, а також розвитку різноманітних навичок, – зазначив волонтер Микола.Малювання для переміщених осіб можуть мати кілька цілей:Вираження емоцій: Малювання може бути способом вираження та виведення емоцій. Для багатьох переміщених осіб, особливо тих, хто має травматичний досвід або пережив стрес, малювання може стати способом виразити свої почуття та емоції, які можуть бути складними для висловлення словами.Комунікація та самовираження: Для деяких переміщених осіб, зокрема тих, хто має обмеження у мовленні, малювання може стати засобом комунікації та самовираження. – Вони можуть використовувати малюнок, щоб передати свої думки, почуття та ідеї оточуючим, – додала волонтерка Ольга.