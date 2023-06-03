

Вероніка ВАЩАК,

студентка 2 курсу журналістики

Тернопільського національного педагогічного університету

імені Володимира Гнатюка

У рамках проєкту, реалізованого Золочівською міською радою, Благодійним фондом «Золочів відроджений», Угорською Екуменічною Службою Допомоги, були виділені кошти на закупівлю матеріалів для проведення свята для дітей з особливими освітніми потребами та дітей внутрішньо переміщених осіб.Фахівці КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» організували для дітей з особливими освітніми потребами та для дітей з числа внутрішньо переміщених осіб це особливе свято. Спеціалісти та волонтери запрошували та заохочували дітей до різноманітних видів діяльності: аплікації з кольорового паперу та картону, ліплення патріотичних фігурок з пластиліну, малювання по пунктирах та самостійних малюнків, створення українських вишиванок, виготовлення дитячих орігамі, патріотичні флешмоби та інші інтерактиви.Діти мали змогу долучитися до створення малюнку нашої України на ватмані. Також усі ознайомилися з правами дітей та власноруч виготовляли патріотичні серця, які прикріпили на спільному малюнку.В урочистій атмосфері відбулося нагородження найактивніших учасників, а також кожній дитині вручили подарунки на згадку про цей день.