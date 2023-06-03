Новини Золочівщини
Це особливе свято
Щороку в перший день літа, 1 червня, ми відзначаємо Міжнародний день захисту дітей. Це день, коли ми згадуємо про права дітей і зобов’язання суспільства захищати їх від будь-яких форм насильства, зловживання та знущань. Зазвичай це свято радості та безтурботності, наповнене дитячим сміхом, яке завжди мало особливе значення для нас. Проте сьогоднішня ситуація в Україні робить його ще більш важливим – вже другий рік поспіль ми вимушені відзначати свято в умовах воєнного часу.
У рамках проєкту, реалізованого Золочівською міською радою, Благодійним фондом «Золочів відроджений», Угорською Екуменічною Службою Допомоги, були виділені кошти на закупівлю матеріалів для проведення свята для дітей з особливими освітніми потребами та дітей внутрішньо переміщених осіб.
Фахівці КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» організували для дітей з особливими освітніми потребами та для дітей з числа внутрішньо переміщених осіб це особливе свято. Спеціалісти та волонтери запрошували та заохочували дітей до різноманітних видів діяльності: аплікації з кольорового паперу та картону, ліплення патріотичних фігурок з пластиліну, малювання по пунктирах та самостійних малюнків, створення українських вишиванок, виготовлення дитячих орігамі, патріотичні флешмоби та інші інтерактиви.
Діти мали змогу долучитися до створення малюнку нашої України на ватмані. Також усі ознайомилися з правами дітей та власноруч виготовляли патріотичні серця, які прикріпили на спільному малюнку.
В урочистій атмосфері відбулося нагородження найактивніших учасників, а також кожній дитині вручили подарунки на згадку про цей день.
Вероніка ВАЩАК,
студентка 2 курсу журналістики
Тернопільського національного педагогічного університету
імені Володимира Гнатюка
У рамках проєкту, реалізованого Золочівською міською радою, Благодійним фондом «Золочів відроджений», Угорською Екуменічною Службою Допомоги, були виділені кошти на закупівлю матеріалів для проведення свята для дітей з особливими освітніми потребами та дітей внутрішньо переміщених осіб.
Фахівці КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» організували для дітей з особливими освітніми потребами та для дітей з числа внутрішньо переміщених осіб це особливе свято. Спеціалісти та волонтери запрошували та заохочували дітей до різноманітних видів діяльності: аплікації з кольорового паперу та картону, ліплення патріотичних фігурок з пластиліну, малювання по пунктирах та самостійних малюнків, створення українських вишиванок, виготовлення дитячих орігамі, патріотичні флешмоби та інші інтерактиви.
Діти мали змогу долучитися до створення малюнку нашої України на ватмані. Також усі ознайомилися з правами дітей та власноруч виготовляли патріотичні серця, які прикріпили на спільному малюнку.
В урочистій атмосфері відбулося нагородження найактивніших учасників, а також кожній дитині вручили подарунки на згадку про цей день.
Вероніка ВАЩАК,
студентка 2 курсу журналістики
Тернопільського національного педагогічного університету
імені Володимира Гнатюка
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