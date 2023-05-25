Золочів відзначив 600-річчя



Вероніка ВАЩАК, студентка 2 курсу

журналістики Тернопільського національного педагогічного університету

імені Володимира Гнатюка





Фото Лесі ГОРГОТИ

У неділю, 28 травня, Золочів відзначив ювілей – 600 років з дня свого заснування! У такі дні усі ми відчуваємо себе частиною великої родини. Вулиці, сквери, парки, храми і головна площа об’єднали усіх жителів свого міста.Золочів лежить у долині біля північних схилів височин Гологорів та Вороняків на березі річки Золочівки, що впадає до Західного Бугу. Давніші мандрівники писали, що «околиці Золочева є гарні, гористі та багаті на ліси й численні сади».Цьогорічне свято відзначали із думкою про тих, хто захищає Україну, з вдячністю кожному воїну, котрий у складний для України час взяв до рук зброю і став на захист держави.Традиційно урочистості розпочались із святкових Богослужінь у храмах нашого міста за Україну, місто Золочів, його мешканців.У міському парку відпочинку відбувався традиційній легкоатлетичний турнір на приз часопису «Наша українська справа». Цьогоріч у змаганнях взяли участь близько 160 учасників із Золочева, Тернополя, Львова, Зборова, Кременця, Бродів. (Детальніше про переможців читайте на 6 сторінці).На спортивному майданчику ЗЗСО І-ІІІ ст. № 1 – змагання з великого тенісу для дітей.У рамках Дня міста Золочева напередодні відбувся благодійний турнір Золочівської ДЮСШ з боксу. Турнір був організований ФБЛО, ГО «Шанувальників боксу Золочівщини» та Золочівською ДЮСШ. У 12 поєдинках взяли участь боксери зі Львова, Хмельниччини, Тернополя та Золочева.27 травня 2023 року військовослужбовці 146 окремого ремонтно-відновлювального полку організували на честь 600-річчя до Дня міста Золочева автопробіг. Вулицями лунали патріотичні пісні. У центрі міста військові запалили жовто-блакитні дими під час виконання Державного гімну України.Біля Золочівської міської ради стартував туристично-пізнавальний квест «Загадки Золочева».Книжкова толока імені Любові Хомчак об’єднала понад шістдесят авторів. У центральній частині міста відбувався книжковий ярмарок, а потім у різних локаціях літератори презентрували свої твори читачам. Мала зала Палацу культури ім. Ігоря Білозора – Тетяна Пилипець, Наталія Білута, Ольга Антоник, Галина Фесюк, Алла та Ірина, Людмила Пуляєва, Богдан Бовшик, Катерина Заразка, Юлія Курташ-Карп, Оксана Маїк, Ірина Кривень, Леся Горгота, Єва Тоцька, Наталія Ковалик, Оксана Кришталева, Ірина Гирило, Ольга Донеччанка, Галина Матвеєва, Юрій Кархут, Наталія Гумницька, Осмир, Марія Чумарна. У бібліотеці для дорослих – Микола Проців і Галина Фесюк, Олесь Дяк, Марія Людкевич, Леся Бернакевич, Юрій Гришко, Оля Вовк, Ліліана Косановська, Мирослава Милян, Надія Лиско, Мар’яна Сало, Микола Сиско, Оксана Карнага, Світлана Ковальчук, Маріанна Венцек, Катерина Флекман (Київ), Вікторія Шварцфішер (Мюнхен), Оксана Лозова, Любов Долик, Іван Гентош. Дитяча бібліотека – Галина Гушак-Міколяш і Оля Вовк, Наталія Тріщ, Любов Відута, Катерина Тихонова, Василь Прухницький, Марія Людкевич. У перервах між заходами – майстерки від Анни Москаленко. Майстерки від Волонтерського центру «Бережани», ГО «Бережанський Майдан» проходили в центральній частині міста.У Зеленому Яру презентували туристичний знак «Я люблю Золочів». До Дня міста Золочів військовослужбовці – майстри 146 окремого ремонтно-відновлювального полку власноруч виготовили туристичний знак-фотозону «Я люблю Золочів». Майстри-ремонтники дуже поспішали, щоб встигнути до Дня міста. І вони це зробили! Під час відкриття туристичного знака командування полку привітало золочів'ян зі святом, а також передали для міського голови пам'ятні сувеніри. Військовослужбовців полку було відзначено почесними грамотами від Золочівської міської ради. Нова цікава фотозона стане окрасою міста і кожен, хто тут побуває зможе сфотографуватись і відмітити в дописі Золочів.Урочиста академія з нагоди 600-річчя з Дня заснування м. Золочева відбулась у Золочівському палаці культури ім. Ігоря Білозора.У цей день міський голова Золочева Ігор Гриньків передавав вітання по відеозв’язку із зони проведення бойових дій, де він перебував разом з керуючим справами Золочівської міської ради Мар’яном Ковальським.– Маю за велику честь і роблю це з великою приємністю – вітаю Вас із 600- річчям нашого рідного Золочева. Понад дві тисячі чоловіків і жінок з нашої громади воюють у різних підрозділах, чинять спротив окупанту. І сьогодні я – на Донеччині, разом із нашим земляком Ігорем Панькевичем та його товаришами. Дякую нашим захисникам за мужність! Разом – до Перемоги, – наголосив міський голова Золочева Ігор ГРИНЬКІВ.Свої вітання передавали золочів’янам і захисники.Ігор ПАНЬКЕНВИЧ, військовослужбовець:– Сонячний Золочів, вітаю Вас зі святом. Від усього нашого батальйону дякую за подарованй автомобіль. Мирного неба і процвітання!– Мені навіть не думалось, не гадалось, що може бути такий подарунок з рідної землі. Бажаю мирного неба і швидкої перемоги. Дякую міському голові, котрий в день міста вирішив бути з нами. Всім велика дяка і шана, що пам’ятаєте, за все, що ви робите для нас. Всім добра, злагоди, любові. Хай Господь Бог береже. Все буде – Україна, – зі сльозами на очах говорить Андрій КУЗИК, багатодітний батько, котрий з перших днів війни на Донеччині.Іван ГОРБАНЬ, військовослужбовець:– Вітаю всіх золочів’ян із ювілеєм рідного міста. Дякую за підтримку всім. Для мене це велика несподіванка зустріти міського голову у день, коли мої рідні, друзі святкують день міста, тут на Донеччині. Це дуже зворушливо і приємно, що нас пам’ятають. Дякую. Україна переможе!А зі сцени золочів’ян вітали гості. Секретар Золочівської селищної ради Харківської області Віталій САДОВИЙ:– За дорученням очільника громади Віктора Коваленка маю честь вітати золочівців Львівської області з 600-річчям від дня заснування міста, вручити подяку від всіх нас для всієї Золочівської громади. У найважчі перші дні війни земляки збирали і передавали для наших людей найнеобхідніше – продовольство, одяг, воду, засоби гігієни, дитячі товари. Хіба таке можна забути? І зараз земляки турбуються про переселенців, підтримують військових, як і ми всі, працюють на Перемогу. Для себе відкрив, що місто Золочів – Батьківщина багатьох талановитих людей, дітей, які люблять цей мальовничий куточок України, керівників, що дбають про його розквіт і благополуччя. Ми достойні того, щоб жити в мирі і радості на своїй землі. Впевнений, що так і буде після Перемоги!Олексій СТЕПОВИЙ, заступник міського голови міста-партнера Скадовська:– Для мене велика честь сьогодні бут тут. Скадовськ і надалі перебуває в окупації. А знаєте, хто першим подзвонив до нас, коли ми опинились в окупації? Наші партнери із Золочева. І впродовж всього часу ми відчуваємо їх підтримку. Дякую сердечно усій золочівській громаді за допомогу. Вірю, що невдовзі ми так зустрічатимемо золочів’ян у сонячному Скадовську.Словом, піснею, грою на музичних інструментах вітали золочів’ян видатні вихідці нашого краю: Володимир Курач (Заслужений діяч мистецтв України, професор кафедри бандури та кобзарського мистецтва Київського Національного університету культури і мистецтв, головний диригент чоловічої хорової капели України ім. Л. Ревуцького, Народний артист України), Лариса Дєдюх (доцент кафедри бандури Національної музичної академії України ім. Чайковського, Заслужена артистка України), Любов Качала (солістка Львівського Національного театру опери і балету ім. С. Крушельницької, Народна артистка України), Роман Меліш (соліст капели Лятошинського Національного будинку музики України), Оксана Квас (солістка Академічного ансамблю пісні і танцю Національної Гвардії України, Заслужена артистка естрадного мистецтва України співачка AnnaBelle), Марта Чуха (випускниця консерваторії «Лічініо Рефіче» м. Фрозіноне, учасниця вокальних конкурсів та майстеркласів), Христина Гнатенко (наймолодша докторка фізико-математичних наук в Україні, професор кафедри теоретичної фізики Львівського Національного університету ім. І. Франка, віце-президент Львівської обласної малої академії наук учнівської молоді), Василь Гулай (доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка»), Дмитро Каршневич (актор Національного академічного драматичного театру ім. М. Заньковецької, музикант, вокаліст гурту «Роги», Заслужений артист України), Галина Петришин (кандидат архітектурних наук, професорка, завідувач кафедри містобудування Національного університету «Львівська політехніка» та інші.Завершували відзначення Дня міста виступом гурту «Один в каное», солісткою якого є золочів’янка Ірина Швайдак.Свій 600-річний ювілей Золочів відзначив скромно, але з щирою любов’ю і глибокою шаною до гідної історії, щоденної праці всіх членів Золочівської громади…День розкішно купався у промінні весняного сонця, радісно манив насиченою, вже літньою, зеленню парків і садів, сповнювався дитячим сміхом і пташиним щебетом… Золочів’янам ніщо не завадило відзначити День Золочева. Та кожної миті кожен з нас відчував, що наш спокій – то титанічні зусилля захисників України. Ми мали такий гарний мирний день завдяки тому, що там, на фронті, на передовій, на постах ППО вдень і вночі українські воїни ведуть смертельний бій з російськими агресорами. Немає навіть у нашій українській, такій багатій солов’їній мові слів, щоб висловити нашу щиру вдячність за вашу жертовність, за мужність, самовідданість, любов до рідної України, за віру і вірність. Низький Вам уклін, дорогі захисники! Віримо у Перемогу!Слава Україні!Героям слава!