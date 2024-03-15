Зустріч із командиром роти «Гонор» батальйону «Вовки Да Вінчі» Олександром Ябчанкою



Леся ГОРГОТА

Фото автора

Фото автора

«Відверто про війну» говорили сьогодні під час зустрічі із командиром роти «Гонор» відомого батальйону «Вовки Да Вінчі» 59 ОМБ Олександром Ябчанкою у Золочівській міській бібліотеці ім. І. Франка.Історія батальйону тісно повʼязана з постаттю засновника та першого командира батальйону, людиною, що надихає нас на подвиги, героєм України, легендою та другом – Дмитром Коцюбайлом, позивний Да Вінчі.Під керівництвом Дмитра штурмова рота в складі Добровольчого українського корпусу «Правий Сектор» із 2014 року брала участь у найгарячіших точках фронту на Донеччині та Луганщині. Саме завдяки Да Вінчі підрозділ став одним із найефективніших у країні.З початком повномасштабного вторгнення бойова група «Вовки Да Вінчі» стала батальйоном, що офіційно вступив до лав ЗСУ. Брали участь у боях на Донеччині: у Соледарі, Берестовому, Серебрянці, Володимирівці та Бахмуті; на Луганщині – у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Білогорівці, Кремінній. Також брали участь у звільненні Харківщини: Балаклії, Ізюму, Куп’янську.Да Вінчі загинув у березні 2023 в районі Бахмута внаслідок ворожого артобстрілу. Ми й далі щодня доводимо, що гідні продовжувати його справу.Батальйон «Вовки да Вінчі» – один із найдосвідченіших батальйонів – 10 років реальних боїв. Безпека побратимів – пріоритет. Ніхто з воїнів не допускається до роботи, допоки не буде на 100 % готовим до виконання завдань. Кожен проходить ретельну підготовку, якість якої визнають іноземні інструктори з провідних армій світу.А ще у батальйоні з найкращих медичних служб у країні Вовки Да Вінчі – «УЛЬФ». Професійні медики та сучасне обладнання забезпечують оперативну стабілізацію та транспортування поранених.Вовки Да Вінчі – це підрозділ ЗСУ, тому тут – повний соціальний пакет: зарплата, відпустки, медичне страхування тощо. Крім того, кожен боєць забезпечується всім необхідним спорядженням.У батальйоні гарантуються права людини, гідні умови праці та відпочинку. Тут поважають кожного.Якщо національна свідомість, відвага і жага нищити ворога – це про вас, заповнюйте гугл-форму, проходьте відбір, щоб пліч-о-пліч битись проти ворога.