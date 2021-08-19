Новини Золочівщини
ПРОГРАМА ВІДЗНАЧЕННЯ 600-РІЧЧЯ З ДНЯ ЗАСНУВАННЯ М. ЗОЛОЧЕВА
ПРОГРАМА ВІДЗНАЧЕННЯ 600-РІЧЧЯ
З ДНЯ ЗАСНУВАННЯ М. ЗОЛОЧЕВА
З ДНЯ ЗАСНУВАННЯ М. ЗОЛОЧЕВА
27 травня 2023 року
12.00 – Благодійний турнір Золочівської ДЮСШ з боксу
17.00 – Автопробіг, присвячений 600-річчю з Дня заснування м. Золочева
1. АЗК «ОККО» Кільцева дорога старт автопробігу;
2. Поворот з Кільцевої дороги на вул. Промислову;
3. Поворот з вул. Промислової на вул. Львівську;
4. Рух по вул. Львівській в напрямку вул. вул. Степана Бандери;
5. Рух вул. Степана Бандери в напрямку вул. Максима Кривоноса;
6. З'їзд з вул. Максима Кривоноса на вул. В'ячеслава Чорновола;
7. Поворот з вул. В'ячеслава Чорновола на вул. Тернопільську в напрямку вул. М. Шашкевича;
8. Рух вул. М. Шашкевича в напрямку вул. Лермонтова;
9. Поворот з вул. Лермонтова на вул. Січових Стрільців;
10. Рух вул. Січових Стрільців в напрямку перехрестя Кільцевої дороги;
11. Виїзд на Кільцеву дорогу;
12. Рух Кільцевою дорогою в напрямку с. Підгороднє;
13. Поворот з Кільцевої дороги на вул. Тернопільську;
14. Рух вул. Тернопільською в напрямку вул. В'ячеслава Чорновола;
15. З'їзд з вул. В'ячеслава Чорновола на вул. Максима Кривоноса в напрямку вул. Степана Бандери;
16. Рух вул. Степана Бандери в напрямку вул. Львівська;
17. Поворот з вул. вул. Степана Бандери на вул. Т. Шевченка;
18. Рух по вул. Т. Шевченка в напрямку с. Хильчиці;
19. Поворот з вул. Т. Шевченка на Кільцеву дорогу;
20. Рух по Кільцевій дорозі в напрямку АЗК «ОККО» - фініш.
28 травня 2023 року
08.00–11.00 – Святкові Богослужіння у храмах міста.
10.00 – Змагання з великого тенісу для дітей (Спортивний майданчик ЗЗСО І-ІІІ ст. № 1).
11.00 – Легкоатлетичний крос на приз суспільно-політичного часопису «Наша українська справа» (Міський парк «Здоров’я»).
11.00 – Туристично-пізнавальний квест «Загадки Золочева» (старт – біля Золочівської міської ради).
12.00 – Відкриття Книжкової толоки (Малий зал Палацу культури). Детальна програма презентацій нижче.
16. 00 – Презентація туристичного знака «Я люблю Золочів» (сквер Зелений яр).
17.00 – Урочиста академія з нагоди 600-річчя з Дня заснування м. Золочева (Золочівський палац культури ім. Ігоря Білозора)
ПРОГРАМА КНИЖКОВОЇ ТОЛОКИ імені ЛЮБОВІ ХОМЧАК
10.00 – екскурсія в замок
11.00 – старт книжкового ярмарку в центральній частині міста
12.00 – урочисте відкриття Золочівської книжкової толоки ім. Любові Хомчак, відкриття, привітання, нагородження переможців літературного конкурсу серед школярів, презентація вишитої карти Львівщини
12.30 – розходимося по локаціях
Мала зала Палацу культури ім. Ігоря Білозора
12.30 – «Волонтерство, як прояв любові до книги, народу та Батьківщини»
Тетяна Пилипець, Наталія Білута, Ольга Антоник, Галина Фесюк, Алла та Ірина.
13.30 – Презентація творчості Людмили Пуляєвої, Богдана Бовшика, Катерини Заразки
14.00 – Поетичні витинанки Юлії Курташ-Карп, Оксани Маїк
14.30 – Літературна Золочівщина: Ірина Кривень, Леся Горгота, Єва Тоцька, Наталія Ковалик, Оксана Кришталева, Ірина Гирило
15.00 – «Вірші і пісні сердець»: Ольга Донеччанка, Галина Матвеєва, Юрій Кархут
15.30 – Застановчі наративи українців: Наталія Гумницька, Осмир
16.00 – Я є Україна. Світоглядний всесвіт українців. На полотні вічності. Код вишивки. Зустріч з Марією Чумарною.
16.30 – завершення зустрічей в малій залі.
Бібліотека для дорослих
12.30 – «Моя земля – моя наснага й Доля»: Микола Проців і Галина Фесюк
13.00 – Презентація-представлення Львівської обласної організації Спілки письменників України. Олесь Дяк, Марія Людкевич, Леся Бернакевич, Юрій Гришко, Оля Вовк, Ліліана Косановська
13.45 – Слова вічна таїна: Мирослава Милян, Надія Лиско, Мар’яна Сало
14.15 – З Україною в серці: Микола Сиско, Оксана Карнага
14.45 – «Коли душа, окрилена і світла»: Світлана Ковальчук, Маріанна Венцек
15.15 – Книги, народжені у війні: Катерина Флекман (Київ), Вікторія Шварцфішер (Мюнхен)
15.45 – Поезія, як сонце у мені: Оксана Лозова, Любов Долик, Іван Гентош
16.15 – Мелодія кави у тональності творчого світу Наталії Гурницької
16.45 – Завершення зустрічей
Дитяча бібліотека
12.30 – Світ дитинства – світлий і казковий: Галина Гушак-Міколяш і Оля Вовк
13.00 – Творча зустріч з Наталією Тріщ
13.30 – Мала й велика Україна. Зустріч з Марією Чумарною
14.00 – Любов до України та світу у творчості Любові Відути
14.30 – Час на радість з Катериною Тихоновою
15.00 – Дитячий всесвіт Василя Прухницького
15.30 – Марія Людкевич – дітям. Зустріч з авторкою
В перервах між заходами – майстерки від Анни Москаленко.
Майстерки від Волонтерського центру «Бережани», ГО «Бережанський Майдан» будуть проходити в центральній частині міста (Локація: міська рада – Воскресенська церква)
Світлина Романа ЖОСУ
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