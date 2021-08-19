ПРОГРАМА ВІДЗНАЧЕННЯ 600-РІЧЧЯ

З ДНЯ ЗАСНУВАННЯ М. ЗОЛОЧЕВА

27 травня 2023 року

17.00 – Автопробіг, присвячений 600-річчю з Дня заснування м. Золочева

28 травня 2023 року

ПРОГРАМА КНИЖКОВОЇ ТОЛОКИ імені ЛЮБОВІ ХОМЧАК

12.00 – Благодійний турнір Золочівської ДЮСШ з боксуОпис маршруту руху автопробігу1. АЗК «ОККО» Кільцева дорога старт автопробігу;2. Поворот з Кільцевої дороги на вул. Промислову;3. Поворот з вул. Промислової на вул. Львівську;4. Рух по вул. Львівській в напрямку вул. вул. Степана Бандери;5. Рух вул. Степана Бандери в напрямку вул. Максима Кривоноса;6. З'їзд з вул. Максима Кривоноса на вул. В'ячеслава Чорновола;7. Поворот з вул. В'ячеслава Чорновола на вул. Тернопільську в напрямку вул. М. Шашкевича;8. Рух вул. М. Шашкевича в напрямку вул. Лермонтова;9. Поворот з вул. Лермонтова на вул. Січових Стрільців;10. Рух вул. Січових Стрільців в напрямку перехрестя Кільцевої дороги;11. Виїзд на Кільцеву дорогу;12. Рух Кільцевою дорогою в напрямку с. Підгороднє;13. Поворот з Кільцевої дороги на вул. Тернопільську;14. Рух вул. Тернопільською в напрямку вул. В'ячеслава Чорновола;15. З'їзд з вул. В'ячеслава Чорновола на вул. Максима Кривоноса в напрямку вул. Степана Бандери;16. Рух вул. Степана Бандери в напрямку вул. Львівська;17. Поворот з вул. вул. Степана Бандери на вул. Т. Шевченка;18. Рух по вул. Т. Шевченка в напрямку с. Хильчиці;19. Поворот з вул. Т. Шевченка на Кільцеву дорогу;20. Рух по Кільцевій дорозі в напрямку АЗК «ОККО» - фініш.08.00–11.00 – Святкові Богослужіння у храмах міста.10.00 – Змагання з великого тенісу для дітей (Спортивний майданчик ЗЗСО І-ІІІ ст. № 1).11.00 – Легкоатлетичний крос на приз суспільно-політичного часопису «Наша українська справа» (Міський парк «Здоров’я»).11.00 – Туристично-пізнавальний квест «Загадки Золочева» (старт – біля Золочівської міської ради).12.00 – Відкриття Книжкової толоки (Малий зал Палацу культури). Детальна програма презентацій нижче.16. 00 – Презентація туристичного знака «Я люблю Золочів» (сквер Зелений яр).17.00 – Урочиста академія з нагоди 600-річчя з Дня заснування м. Золочева (Золочівський палац культури ім. Ігоря Білозора)10.00 – екскурсія в замок11.00 – старт книжкового ярмарку в центральній частині міста12.00 – урочисте відкриття Золочівської книжкової толоки ім. Любові Хомчак, відкриття, привітання, нагородження переможців літературного конкурсу серед школярів, презентація вишитої карти Львівщини12.30 – розходимося по локаціях12.30 – «Волонтерство, як прояв любові до книги, народу та Батьківщини»Тетяна Пилипець, Наталія Білута, Ольга Антоник, Галина Фесюк, Алла та Ірина.13.30 – Презентація творчості Людмили Пуляєвої, Богдана Бовшика, Катерини Заразки14.00 – Поетичні витинанки Юлії Курташ-Карп, Оксани Маїк14.30 – Літературна Золочівщина: Ірина Кривень, Леся Горгота, Єва Тоцька, Наталія Ковалик, Оксана Кришталева, Ірина Гирило15.00 – «Вірші і пісні сердець»: Ольга Донеччанка, Галина Матвеєва, Юрій Кархут15.30 – Застановчі наративи українців: Наталія Гумницька, Осмир16.00 – Я є Україна. Світоглядний всесвіт українців. На полотні вічності. Код вишивки. Зустріч з Марією Чумарною.16.30 – завершення зустрічей в малій залі.12.30 – «Моя земля – моя наснага й Доля»: Микола Проців і Галина Фесюк13.00 – Презентація-представлення Львівської обласної організації Спілки письменників України. Олесь Дяк, Марія Людкевич, Леся Бернакевич, Юрій Гришко, Оля Вовк, Ліліана Косановська13.45 – Слова вічна таїна: Мирослава Милян, Надія Лиско, Мар’яна Сало14.15 – З Україною в серці: Микола Сиско, Оксана Карнага14.45 – «Коли душа, окрилена і світла»: Світлана Ковальчук, Маріанна Венцек15.15 – Книги, народжені у війні: Катерина Флекман (Київ), Вікторія Шварцфішер (Мюнхен)15.45 – Поезія, як сонце у мені: Оксана Лозова, Любов Долик, Іван Гентош16.15 – Мелодія кави у тональності творчого світу Наталії Гурницької16.45 – Завершення зустрічей12.30 – Світ дитинства – світлий і казковий: Галина Гушак-Міколяш і Оля Вовк13.00 – Творча зустріч з Наталією Тріщ13.30 – Мала й велика Україна. Зустріч з Марією Чумарною14.00 – Любов до України та світу у творчості Любові Відути14.30 – Час на радість з Катериною Тихоновою15.00 – Дитячий всесвіт Василя Прухницького15.30 – Марія Людкевич – дітям. Зустріч з авторкоюВ перервах між заходами – майстерки від Анни Москаленко.Майстерки від Волонтерського центру «Бережани», ГО «Бережанський Майдан» будуть проходити в центральній частині міста (Локація: міська рада – Воскресенська церква)