До Дня Збройних Сил України
6 грудня Україна відзначає День Збройних Сил України. У цей грудневий день віддаємо честь хоробрим чоловікам та жінкам ЗСУ, які у важкий для держави час взяли до рук зброю і стали на її захист. У День Збройних сил України у Золочівському ремонтно-відновлювальному полку відбулись урочистості. З нагоди свята полковник Юрій Примаченко привітав військовослужбовців:
– Український народ ніколи не був загарбником чужої землі, ми завжди захищали свій народ, свою землю. Ми знаємо: захищаємо своє – свою Батьківщину, матерів, сестер, дітей і всю багатостраждальну українську землю. Сьогодні Збройні сили України доводять свою ефективність і професіоналізм на східних теренах України. Звертаюсь до військовослужбовців нашого полку, до всіх солдатів і сержантів, прапорщиків та офіцерів, які щодня щиро вірою і правдою служать українському народові. Це – ваше свято. Українське військо сильне вами. Дякую вам за те, що ви не шкодуючи сил наближаєте час нашої перемоги. У День Збройних Сил України бажаю всім надійного родинного тилу, здоров‘я та звершення всіх ваших мрій і побажань. Нехай мир, спокій, злагода запанують в нашій Україні.
Від імені військових побратимів вітав військовослужбовців начальник Навчального центру Національної гвардії України, полковник Михайло Кулик:
– Сьогодні ми відзначаємо День Збройних сил України, вшановуємо всіх тих, хто боронив і боронить Україну. Від імені командування та колективу Навчального центру, від себе особисто, вітаю всіх бажаємо вам невичерпної життєвої енергії, сили, наснаги, швидшої перемоги над ворогом, успіхів у всіх ваших починаннях. Нехай любов до України надихає кожного з нас на нові звершення.
Особливим подарунком до свята стало вітання від військового оркестру Навчального центру Національної гвардії України.
Начальник штабу, перший заступник командира військової частини підполковник Петро Бутин оголосив святкові накази про присвоєння чергових військових звань офіцерському та сержантському складу.
Ірина ДОМАРЕЦЬКА
Фото Романа СИДОРОВИЧА
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