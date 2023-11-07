Оголошення про вакантну посаду

Центр надання адміністративних послуг Золочівської міської ради

Золочівського району Львівської області

ПОВІДОМЛЯЄ про вакантну посаду Державного реєстратора

з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно

Центру надання адміністративних послуг Золочівської міської ради

Золочівського району Львівської області.

громадянство України. Вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста. Володіння державною мовою відповідно до рівня, визначеного Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Знання діючого законодавства України з урахуванням специфіки функціональних обов’язків. Стаж роботи у сфері права не менше трьох років. Вільний користувач ПК: знання базових та офісних програм.– заяву;– копію документа, який посвідчує особу;– копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;– заповнену особову картку (форма П – 2 ДС) з відповідними додатками;– дві фотокартки розміром 4 х 6 см;– документ, який засвідчує рівень володіння державною мовою;– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);– декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.- копію трудової книжки (за наявності);- сертифікат про підтвердження професійної компетентності у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень.