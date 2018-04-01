Урочистості до Дня міста Золочева

nus.in.ua, 5 червня 2018, 10:59

Щиро привітав усіх з Днем народження рідного міста міський голова Золочева Ігор Гриньків. Він висловив захоплення золочів‘янами і подякував гостям та Посольству Королівства Бельгії за надану допомогу, за концерт вишуканої музики, який відбувся напередодні.

Народний депутат України Андрій Кіт висловив впевненість, що наступний День Золочева будемо святкувати на площі Вічевій:

– Сьогодні особливий день, бо не завжди випадає День міста святкувати на День Пресвятої Трійці. То ж насамперед хочу вас привітати з цим святом – Святого Духа, Бога-Отця і Бога-Сина. Це світле свято, свято, яке повинне наповнити наші душі добром і любов‘ю. Бажаю вам добра любові і віри, це те, що так необхідне нам, щоб жити далі і боротися далі. Дуже тішуся стояти тут і дивитись на те гарне місто, в якому ми живемо. Як воно змінюється разом з тим, як змінюється Україна. Нам не треба Україну шукати десь далеко. Наша Україна – тут, біля нас. І я радий всім тим, хто разом з нами її будує. Будує не далекими і голослівними гаслами, а будує тихою і спокійною роботою. Хочу вам всім подякувати за це. Впевнений в тому, що наступний день міста ми будемо святкувати на площі Вічевій. Я вірю в те, що так буде! Слава Україні!

Міський голова Львова Андрій Садовий вітаючи золочів‘ян, наголосив, що вірить в Україну, вірить у завтрашній день. А його можемо створити лише ми самі, намагаючись добре робити справи на своєму місці. Гість вручив Золочеву пам‘ятну монету Короля Данила – засновника Львова. Помічник народного депутата Тараса Батенка, депутат Львівської обласної ради Юрій Сидорович побажав щирості, впевненості власної думки і здоров‘я.

Наше свято дуже переконливо засвідчило, що попри всі негаразди, життя триває, Україна живе, розцвітає. На сцену запросили сім‘ю, що створена саме в цей день, – кіборга Володимира Бяложевського та його дружину Марію (в дівоцтві Попадюк). Наречених вітали міський голова Львова Андрій Садовий та міський голова Золочева Ігор Гриньків, а також усі золочів‘яни. І тисячоголосе «Гірко» злетіло над містом, закликаючи Всесвіт бути прихильним до молодої пари. А палкий поцілунок молодят накрив Золочів хвилею безмежної любові.



