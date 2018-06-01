Золочів - за цирк без тварин

nus.in.ua, 11 червня 2018, 16:30

Багато прогресуючих та провідних країн світу приймають рішення про заборону пересувних цирків з тваринам. День за днем наша країна також стає гуманнішою. До цих рішень долучились українські міста Київ, Дніпро, Івано-Франківськ, Черкаси, Ужгород, Рівне, Луцьк, Ірпінь, Ковель, Канів, Боярка, Дрогобич. Ми теж вважаємо неприпустимими розташування пересувних цирків із тваринами на території нашого міста. З дитинства нам розповідали про те, що цирк – казкове місце та створювали оманливі враження любові тварин до манежу. Ніхто не показує нам, який жах, насправді, відбувається по той бік, за сценою. Цирк – концтабір для тварин. Ніхто не розказує про страждання тварин, жорстоку дресуру, жахливі умови харчування утримання та (звісно, у неприродному для них середовищі). Про те, як весь час живі створіння проводять у тісних вольєрах (уявіть, що ви на все життя застрягли у тісному ліфті) про те, що за невиконання трюків голодують, отримують удари палицями, гострими предметами. Жодного разу про це не чули. На сцені бачиш тільки те, як слон, ведмідь чи собака легко показує дурнуватий трюк, не знаючи, що тварина перед цим пережила, не бачиш благання про допомогу у очах цієї тварини. Дресирувальники сильно пригнічують тварин, через що вони можуть ставати більш агресивними та непередбачуваними. Цирки, які використовують тварин та примушують їх до неприродної поведінки, є нічим іншим як пропагандою жорстокого поводження з тваринами, яка негативно впливає на психіку дітей та молодого покоління. Діти повинні виховуватись на прикладах любові до тварин, а не на прикладах негуманного ставлення до живої природи, жорстокості та неправильному уявленні відносин між людиною і тваринами. Тварини – не іграшки! Всі вони мають право на безпечне життя у своєму середовищі. Вони не повинні бути власністю живодерів та садистів. Варто зазначити, що тварини не можуть перебувати у місті, бо місто не відповідає їхнім біологічним та індивідуальним особливостям і потребам, тим паче санітарним нормам.

Улітку 2017 року в Україні було прийнято закон про посилення відповідальності за жорстоке поводження з тваринами, а кримінальний кодекс, у свою чергу, доповнено статтею «Жорстоке поводження з тваринами». Але з невідомих причин, цирки-шапіто це не зупиняє.

Виходячи з вище викладеного, пропонуємо об'єднатися та заборонити в'їзд цирків-шапіто на територію нашого міста. Витративши одну хвилину свого часу на підписання петиції, ви можете врятувати життя не однієї тварини. Місце локації, де можна залишити підпис – Mon Croissant, вулиця Рєпіна, 1, телефон для довідок 067-7905612.



Ініціативна команда