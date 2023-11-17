Завершено кампанію подання Звіту про КІК за 2022 – 2023 роки

Буський сектор організації роботи

управління організації роботи ГУ ДПС у Львівській області

Державна податкова служба України повідомляє про закінчення кампанії подання контролюючими особами Звітів про контрольовані іноземні компанії (далі – КІК) за 2022 та 2023 звітні періоди.За оперативними даними 11 391 контролером подано 30 057 Звітів про контрольовані іноземні компанії (далі – Звіт) по 14 116 КІК, з яких 9 988 Звітів – за скороченою формою та 20 069 Звітів – за повною.Так, 11 143 фізичними особами подано 29 355 Звітів про 13 755 КІК та 248 юридичними особами подано 702 Звіти про 361 КІК.Основними країнами реєстрації КІК є Республіка Польща – 25 %, Велика Британія – 13 %, Сполучені Штати Америки – 11 %, Республіка Кіпр – 9 %, Естонська Республіка – 7 %, інші країни – 35 %.За результатами декларування сума податку до сплати становить 1 776 млн гривень.Зауважуємо, що відповідно до норм чинного законодавства (підпункт 69.38 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – ПКУ)) тимчасово, на період з 1 серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану на території України, у разі самостійного виправлення платником податків з дотриманням порядку, вимог та обмежень, визначених статтею 50 ПКУ, помилок, що призвели до заниження податкового зобов’язання, такий платник звільняється від нарахування та сплати штрафних санкцій, передбачених пунктом 50.1 статті 50 ПКУ, та пені.Головне управління ДПС у Львівській області нагадує суб’єктам господарювання про обов’язок дотримуватися вимог діючого законодавства, зокрема, щодо проведення розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг і праві споживача вимагати надання йому розрахункового документу встановленої форми та змісту, адже виданий фіскальний чек є запорукою не тільки надходжень до бюджету, але і гарантією захисту прав споживачів.Зазначимо, що правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг визначає Закон України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі громадського харчування та послуг» із змінами.Головне управління ДПС у Львівській області звертає увагу платників, що у розділі «Онлайн-навчання» на вебпорталі ДПС, який містить корисну інформацію з податкової тематики, навички заповнення податкової звітності та розуміння оптимальних механізмів сплати у підрозділі «Податкові перевірки» розміщено презентаційний матеріал «Документальні перевірки» .У матеріалі детально розʼяснено особливості проведення документальних податкових перевірок, їх види, порядок формування плану-графіка проведення таких перевірок, строки проведення планової перевірки та оформлення її результатів, підстави та строки проведення документальних позапланових перевірок, порядок проведення документальних виїзних та невиїзних перевірок, обов'язки платника податків у разі втрати, пошкодження, або дострокового знищення документів, заперечення до акта перевірки та оскарження рішень податкових органів тощо.У Головному управлінні ДПС у Львівській області інформують, що на виконання наказу ДПС від 08.03.2024 № 210 «Про реалізацію пілотного проекту з інформування платників про наявність заборгованості через систему Контакт-центру ДПС», з 25.03.2024 розпочато автоматичне інформування засобами телефонного зв’язку платників податків (платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) про наявність у них заборгованості у межах пілотного проекту.Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що порядок зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів затверджений наказом від 23.07.2021 № 417.У випадку надмірної сплати сум ЄСВ на рахунок 3556 перерахунок надміру або помилково сплачених коштів здійснюється органами ДПС на підставі заяви платника за формою, визначеною у додатку 1 Порядку №417.Відповідно до п. 6 Порядку №417 повернення надміру та/або помилково сплачених коштів здійснюється виключно на підставі заяви платника податку та додатком (оригінал або завірена ним копія розрахункового документа (квитанція, платіжне доручення тощо), що підтверджує сплату коштів.Заява може бути подана платником до ГУ ДПС у Львівській області в паперовій формі за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 35 або в електронній формі через електронний кабінет та з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації, електронних довірчих послуг та електронного документообігу (режим «Листування з ДПС»).У подальшому, для уточнення реквізитів рахунків пропонуємо скористатись модернізованим електронним сервісом «Електронний кабінет платника», розміщеному на офіційному веб-порталі ДПС України http://cabinet.tax.gov.ua.Фахівці Золочівської ДПІ провели для суб’єктів господарювання чергові практикуми щодо правильності заповнення податкової звітності та новацій законодавства.В ході заходів надано практичну допомогу у заповненні податкових декларацій та ноголошено на функціональних можливостях Електронного кабінету, мобільного застосунку «Моя податкова», зокрема, що за їх допомогою можна отримати інформацію про наявність чи відсутність податкового боргу, відомості про виплачені доходи або повідомити органи ДПС про зміну даних за формою 5ДР тощо.Також звернуто увагу роботодавців на дотриманні ними вимог трудового законодавства, зокрема укладення договорів з найманими працівниками та виплати їм заробітної плати не менше мінімально встановленого законодавством рівня.Наприкінці заходів платникам нагадали про підстави отримання податкової знижки та відповіли на поставлені запитання.Платники податків, зокрема, і фізичні особи, в особистому кабінеті можуть сплатити податки, скориставшись однією із запропонованих платіжних систем.Для сплати через Електронний кабінет у меню «Стан розрахунків з бюджетом» необхідно обрати податок (платіж), сканувати QR-код, підтвердити операцію або - обрати одну із платіжних систем, вказати реквізити платіжної карти, підтвердити операцію.Платіжне доручення автоматично заповнюється на підставі облікових даних платника та відомостей щодо рахунків для зарахування платежів до бюджету.Золочівська ДПІ нагадує, що платники податків мають можливість самостійно перевірити розрахунки з бюджетом через Електронний кабінет. Також громадяни можуть звернутись до Центрів обслуговування платників, які діють при податкових інспекціях та надають всю необхідну інформацію щодо нарахованих податкових зобов’язань.Зауважимо, що провести звірку зручно саме за допомогою електронних сервісів ДПС, в яких можна розміщено повідомлення-рішення на сплату майнових податків. Щоб переглянути такі повідомлення-рішення в електронному кабінеті – необхідно зайти в електронний кабінет для громадян, де потім знизу відобразиться поле "Повідомлення про обов’язок сплатити грошову суму зобов’язань”, а в застосунку "Моя податкова” необхідно увійти в розділ "Мої податкові повідомлення-рішення”, в яких вказано за які об’єкти необхідно сплатити податок.Звертаємо увагу, що для роботи в електронних сервісах необхідно мати електронний цифровий підпис.Фахівці податкової служби акцентують увагу, що правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг визначає Закон України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».Суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або у безготівковій формі при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, зобов’язані, зокрема, проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через РРО/ПРРО із наданням відповідних розрахункових документів.Нагадуємо громадянам про можливість у будь-який час доби чи будь-якому місці повідомляти податкову службу через чат-бот «StopViolationBot» у месенджері Telegram про виявлені факти порушень законодавства, в тому числі незастосування РРО/ПРРО та невидачу відповідних розрахункових документів.Мобільний застосунок «Моя податкова» – простий і зручний інструмент для отримання електронних сервісів податкової служби. Завдяки цьому мобільному застосунку користувачі можуть легко та швидко отримувати необхідну інформацію, подавати заяви та декларації, сплачувати податки.Додаток «Моя податкова» можна завантажити на телефони як на платформі Android, так і iOS.Основні можливості сервісу «Моя податкова»:- перевірка інформації про адресу реєстрації та фактичне місце проживання;- отримання інформації про об’єкти, які підлягають оподаткуванню;- надсилання запиту та отримання відомостей про суми виплачених доходів;- подання Податкової декларації про майновий стан і доходи;- отримання інформації про обов’язок сплатити суму грошового зобов’язання (ППР);- отримання деталей про стан розрахунків з бюджетом;- сплата податків за допомогою платіжних систем, що забезпечують безпеку та зручність;- швидкий пошук фіскального чека для перевірки платіжних операцій;- пошук марки акцизного податку для перевірки легальності товарів;- отримання інформації з реєстрів: платників ПДВ; страхувальників; платників єдиного податку.