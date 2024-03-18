На щиті додому повернувся наш Герой, командир відділення снайперів Станіслав Ахвердієв

Знову сум і розпач… Сьогодні, 13 травня 2024 року, на щиті додому повернувся наш Герой, командир відділення снайперів роти вогневої підтримки військової частини A7076, молодший сержант Станіслав Олександрович Ахвердієв.

Завтра, 14 травня, Станіславу мало б виповнитися 30 років.

Наш захисник Станіслав Ахвердієв загинув 6 травня 2024 року, отримавши травми несумісні з життям під час виконання бойового завдання на околиці н. п. Яструбине Сумської області.

Станіслав Ахвердієв з перших днів війни став на захист України. Був добрий, мав хоробре серце та загострене почуття справедливості, тому не вагаючись пішов захищати рідну Україну.

За свою мужність, відвагу та самовідданість він був нагороджений медалями, серед яких є відзнака Президента України – Медаль «За військову службу Україні», нагрудний знак «Ветеран війни», медаль «Учасник АТО».

Глибоко співчуваємо мамі, рідним та близьким захисника, який віддав життя за Україну.

Нехай Всевишній допоможе пережити гіркий біль гіркої втрати!

