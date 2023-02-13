Маємо за честь знати Вас

Полковник Михайло Кулик попрощався з бойовим прапором Навчального центру імені Василя Вишиваного НГУ.14 квітня 2023 року у військовій частині 3007 відбувся урочистий ритуал прощання начальника Навчального центру імені Василя Вишиваного Національної гвардії України з бойовим прапором частини.Полковник Михайло Кулик очолив військову частину влітку 2013 року, та застав один із нелегких періодів у житті Навчального центру.У досить короткий термін командирові вдалося створити згуртований, професійний та боєздатний підрозділ, справжню кузню підготовки професійних сержантів, фахівців та спеціалістів.Під командуванням Михайла Вікторовича, особовий склад частини безперервно брав участь в Антитерористичній операції та виконував службово-бойові завдання у складі операції Об’єднаних сил.«Я дякую всім тим, хто весь цей час перебував зі мною під одним прапором, дякую всьому колективу, розумію, що найбільша цінність це люди, люди – які кують перемогу. Бажаю подальшого процвітання та розвитку Навчальному центру імені Василя Вишиваного Національної гвардії України, нових звершень, здобутків та перемоги», – зауважив полковник Михайло КуликПо завершенню промови Михайло Вікторович у знак поваги, шани та символу безмежної довіри передав булаву новому очільнику Навчального центру – полковнику Манько Андрію Васильовичу, який прибув до частини, щоб примножувати здобуті досягнення та підкорювати нові висоти.Слід зауважити, що полковник Кулик також передав новому командиру акт на землю для побудови нового будинку військовослужбовцям Навчального центру.Особовий склад Навчального центру імені Василя Вишиваного, висловлює слова вдячності командиру за плідну співпрацю, виважені командирські рішення, професіоналізм, самовіддачу, мудрість та довіру.Пишаємось службою з Вами під одним прапором!Переможемо!