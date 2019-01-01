Удостоєні честі звільнитися першими

2 квітня у Навчальному центрі Національної гвардії України урочисто звільнено в запас кращих військовослужбовців строкової служби, що відслужили встановлений термін.

П'ять військовослужбовців комендантської роти батальйону забезпечення навчального процесу за взірцеве виконання військового обов’язку були удостоєні честі звільнитися першими.

З цієї нагоди начальник Навчального центру полковник Михайло Кулик сказав: «…Ви пройшли шлях від молодого бійця до досвідченого військовослужбовця Нацгвардії та показували приклад самовідданого служіння своїй Батьківщині. Ви завоювали високий авторитет і повагу серед співслужбовців нашого Навчального центру. Висловлюю щирі слова вдячності вашим батькам за виховання своїх синів».

На пам’ять про службу військовослужбовцям, які звільнялися в запас, полковник Михайло Кулик вручив характеристики та подарунки, а для їх батьків листи-подяки за достойне виховання своїх синів.

Старший солдат Віталій Синишин від імені військовослужбовців, що вислужили встановлений термін, подякував командуванню Навчального центру та всьому особовому складу за дбайливе ставлення та батьківську турботу.

На згадку про військову службу було проведено фотографування з командуванням військової частини та батальйону.