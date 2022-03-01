Австрієць з українським серцем



Михайло ПРОКАЗЮК

На брифінгу були присутні: народний художник, заслужений діяч мистецтв України, академік Володимир Слєпченко, історик, журналіст-міжнародник Марко Сімкін, викладацький склад Золочівського ЗЗСО І-ІІІ ст. № 4 та командування Навчального центру імені Василя Вишиваного Національної гвардії України.Під час зустрічі присутні поспілкувалися зі школярами у режимі онлайн формату та повідали історію Василя Вишиваного, становлення його як українця та вплив у формуванні перших українських мілітарних одиниць.Також начальник Навчального центру імені Василя Вишиваного Національної гвардії України – полковник Михайло Кулик розповів про військовий шлях Героя України – підполковника Богдана Лещишина, який з 2010 по 2018 рік проходив службу в лавах Навчального центру.«Ми зобов’язані пам‘ятати героїв минулого, брати в приклад героїв сьогодення та цінувати кожного, хто по волі серця боронив та продовжує захищати Україну», – наголосив Михайло Вікторович.На завершення зустрічі Володимир Слєпченко вручив портрет Василя Вишиваного очільнику Навчального центру та подякував за вагомий внесок у нашу майбутню перемогу.Довідково: 128 років тому, народився Василь Вишиваний, він же ерцгерцог Вільгейм Франц Йозеф Карл фон Габсбурґ – австрієць з серцем українця.Маємо за честь носити ім‘я славетного полковника Легіону Українських січових стрільців.