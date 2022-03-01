Новини Золочівщини
Австрієць з українським серцем
10 лютого, під час повітряної тривоги, в укритті Золочівського ЗЗСО І-ІІІ ст. імені Василя Вишиваного № 4 була проведена тематична зустріч «Героями не народжуються – ними стають».
На брифінгу були присутні: народний художник, заслужений діяч мистецтв України, академік Володимир Слєпченко, історик, журналіст-міжнародник Марко Сімкін, викладацький склад Золочівського ЗЗСО І-ІІІ ст. № 4 та командування Навчального центру імені Василя Вишиваного Національної гвардії України.
Під час зустрічі присутні поспілкувалися зі школярами у режимі онлайн формату та повідали історію Василя Вишиваного, становлення його як українця та вплив у формуванні перших українських мілітарних одиниць.
Також начальник Навчального центру імені Василя Вишиваного Національної гвардії України – полковник Михайло Кулик розповів про військовий шлях Героя України – підполковника Богдана Лещишина, який з 2010 по 2018 рік проходив службу в лавах Навчального центру.
«Ми зобов’язані пам‘ятати героїв минулого, брати в приклад героїв сьогодення та цінувати кожного, хто по волі серця боронив та продовжує захищати Україну», – наголосив Михайло Вікторович.
На завершення зустрічі Володимир Слєпченко вручив портрет Василя Вишиваного очільнику Навчального центру та подякував за вагомий внесок у нашу майбутню перемогу.
Довідково: 128 років тому, народився Василь Вишиваний, він же ерцгерцог Вільгейм Франц Йозеф Карл фон Габсбурґ – австрієць з серцем українця.
Маємо за честь носити ім‘я славетного полковника Легіону Українських січових стрільців.
Михайло ПРОКАЗЮК
На брифінгу були присутні: народний художник, заслужений діяч мистецтв України, академік Володимир Слєпченко, історик, журналіст-міжнародник Марко Сімкін, викладацький склад Золочівського ЗЗСО І-ІІІ ст. № 4 та командування Навчального центру імені Василя Вишиваного Національної гвардії України.
Під час зустрічі присутні поспілкувалися зі школярами у режимі онлайн формату та повідали історію Василя Вишиваного, становлення його як українця та вплив у формуванні перших українських мілітарних одиниць.
Також начальник Навчального центру імені Василя Вишиваного Національної гвардії України – полковник Михайло Кулик розповів про військовий шлях Героя України – підполковника Богдана Лещишина, який з 2010 по 2018 рік проходив службу в лавах Навчального центру.
«Ми зобов’язані пам‘ятати героїв минулого, брати в приклад героїв сьогодення та цінувати кожного, хто по волі серця боронив та продовжує захищати Україну», – наголосив Михайло Вікторович.
На завершення зустрічі Володимир Слєпченко вручив портрет Василя Вишиваного очільнику Навчального центру та подякував за вагомий внесок у нашу майбутню перемогу.
Довідково: 128 років тому, народився Василь Вишиваний, він же ерцгерцог Вільгейм Франц Йозеф Карл фон Габсбурґ – австрієць з серцем українця.
Маємо за честь носити ім‘я славетного полковника Легіону Українських січових стрільців.
Михайло ПРОКАЗЮК
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