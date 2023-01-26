Новини Золочівщини
Опановують передову військову техніку
Прапор ремонтно-відновлювального полку вперше побував закордоном і був розгорнутий нашими хлопцями на березі Великої Британії протока Ла-Манш північніше Франції.
Воїни окремого ремонтно-відновлювального полку пройшли курс підготовки щодо застосування озброєння та військової техніки країн-членів НАТО.
Інструкторами наших бійців були військовослужбовці збройних сил Великої Британії та Канади.
Українські захисники у прискореному темпі опановують передову військову техніку!
Слава Україні! Слава нашим союзникам!
Воїни окремого ремонтно-відновлювального полку пройшли курс підготовки щодо застосування озброєння та військової техніки країн-членів НАТО.
Інструкторами наших бійців були військовослужбовці збройних сил Великої Британії та Канади.
Українські захисники у прискореному темпі опановують передову військову техніку!
Слава Україні! Слава нашим союзникам!
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