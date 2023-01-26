Прапор ремонтно-відновлювального полку вперше побував закордоном і був розгорнутий нашими хлопцями на березі Великої Британії протока Ла-Манш північніше Франції.

Воїни окремого ремонтно-відновлювального полку пройшли курс підготовки щодо застосування озброєння та військової техніки країн-членів НАТО.

Інструкторами наших бійців були військовослужбовці збройних сил Великої Британії та Канади.

Українські захисники у прискореному темпі опановують передову військову техніку!

Слава Україні! Слава нашим союзникам!