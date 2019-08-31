Увійшли в історію своєї країни як патріоти своєї держави

nus.in.ua, 30 серпня 2019, 12:32

Учора, 28 серпня 2019 року, відбулися урочистості з нагоди п’ятої річниці створення 146 окремого ремонтно-відновлювального полку.

146-й окремий ремонтно-відновлювальний полк (146 ОРВП, в/ч А2562) – військовий підрозділ, що входить до складу Збройних Сил України.

Формування частини розпочалося з січня 2014 року на базі 9-го окремого ремонтно-відновлювального батальйону. Коли сформували основне ядро управління та окремих лінійних підрозділів, командир частини видав наказ від 28 серпня 2014 року, згідно з яким оголошувалося про створення окремого ремонтно-відновлювального полку. Таким чином 28 серпня є днем створення частини.

З початком війни на сході України у 2014 році військову частину було залучено до проведення Антитерористичної операції для відновлення військової техніки, що вийшла з ладу під час бойових дій.

Враховуючи важливість ремонтних підрозділів у 2015 році керівництвом Збройних сил України було прийнято рішення до приведення полку до штату воєнного часу. З березня 2015 року частина приймає військовослужбовців призваних за мобілізацією.

Із травня 2014 року особовий склад частини приймає участь у проведенні Антитерористичної операції на території Донецької і Луганської областей нашої держави. Для новоствореного полку участь в АТО стало справжнім випробуванням на міцність. Людей у полку тоді налічувалося трохи менше чотирьох десятків. Здебільшого – це офіцери та контрактники. За наказом, на початку березня, з їх числа було сформовано дві ремонтно-евакуаційні групи (РЕГи), які виїхали на Донбас у складі механізованих бригад. Першим було найважче, адже всі дії їм доводилося виконувати вперше у бойових умовах.

Перша РЕГ потрапила у підпорядкування штабу угруповання, яке діяло на Луганському напрямку. Тоді це був сектор А. Друга – спочатку діяла разом із 24-ю окремою механізованою бригадою, а коли її батальйони розійшлися по завданнях, опинилася під керівництвом керівника сектору «Д», який охоплював Донецьку область. Наприкінці липня 2014 року ситуація на фронті почала змінюватися. На допомогу російським найманцям прийшли підрозділи регулярної російської армії. Це вже був початок «Іловайського котла». Друга РЕГ Золочівського ремонтно-відновлювального полку на той час перебувала неподалік Амвросіївки. Саме тоді по них вперше вдарили російські «Гради», причому з території Російської Федерації. Ремонтувати техніку у такій обстановці стало неможливо, потрібно було змінювати місце розташування. Фактично, у перших числах серпня ремонтно-евакуаційна група опинилася на передовій у напівоточенні і потерпала від численних обстрілів, перечікуючи їх в укриттях. Після прориву російських військ у Донецькій області, вищим командуванням було прийнято рішення про об’єднання двох груп і, після проведеного маршу в кінці серпня 2014 року, дві групи об’єдналися та створили у Луганській області Збірний пункт пошкоджених машин сектору «А» в подальшому – Оперативно-тактичного угрупування «Луганськ». Отримавши найцінніший ресурс – людей – в подальші роки Окремий ремонтно-відновлювальний полк примножує свої виробничі можливості. Так, за чотири неповні роки в пункті постійної дислокації обладнані місця для ремонту техніки та агрегатів в стаціонарних умовах. Для ремонту бронетанкового озброєння і техніки обладнано два ПТОРИ. А в окремому приміщені обладнано ділянку ремонту агрегатів, на якій проводиться ремонт двигунів. Виготовлено та встановлено стенд для випробовування двигунів для бойових машин піхоти після проведення ремонту. Для ремонту автомобільної техніки обладнаний ПТОР на шість машиномісць. В окремому приміщені обладнано ділянку ремонту агрегатів. Виготовлено та встановлено стенд для випробовування двигунів після проведеного ремонту до таких марок машин як ЗІЛ, УРАЛ, КАМАЗ. Для ремонту артилерійського озброєння і техніки обладнаний ПТОР на п’ять машиномісць. В окремому приміщенні обладнано ділянки по ремонту мінометів, противідкатних пристроїв, стрілецької зброї та гармат до бойових машин піхоти БМП-1, БМП-2, танка Т-64, самохідних артилерійських установок 2С1 «Гвоздика» та 2С3 «Акація». Також, обладнаний цех по ремонту оптичних приладів та приладів спостереження. У технічному арсеналі полку для евакуації різного виду техніки є як колісні і багатовісні евакотягачі, так і гусенична спеціальна евакуаційна техніка. Сьогодні Окремий ремонтно-відновлювальний полк оперативного командування «Захід» став потужним військовим формуванням для здійснення технічного забезпечення військових частин оперативного командування, ведення технічної розвідки, евакуації всіх видів озброєння та військової техніки, комплексного і спеціалізованого середнього та поточного ремонту бронетанкового озброєння і техніки, автомобільної техніки та зразків ракетно-артилерійського озброєння.

Привітати військовослужбовців прийшли численні гості, керівництво міста та району, священнослужителі, бойові побратими...

Командир створення 146 окремого ремонтно-відновлювального полку полковник Петро Бухар привітав військовослужбовців із світом:

– Наш полк порівняно молодий, але ми маємо давню славетну історію. Я дуже радий з того, що поруч зі мною служать однодумці, з якими ми готові до виконання будь-яких завдань, у будь-яку пору року і в будь-якій частині України. Ми з вами увійшли в історію своєї країни як патріоти своєї держави. В цей нелегкий час російської агресії ми не покинули Україну, не зреклися присяги, не виїхали за кордон, не злякалися ворога, а стали на захист свого народу, своєї держави. Не кожному випадає честь захищати незалежність та недоторканість своєї держави. Тому я з гордістю можу сказати, що саме ми є нащадками та носіями славетних бойових традицій воїнів Київської Русі, відважних козаків, Січових стрільців, бійців УПА. Гордий за те, що як командир полку, не маю бойових втрат, вдалось зберегти життя людей і за час бойових дій не загинув жоден військовослужбовець частини. Але наш святий обов’язок – завжди пам’ятати тих, хто загинув в бою з ворогом України, захищаючи до останньої краплі крові свій народ і свою країну від російського агресора.

Андрій Лісовий, начальник озброєння, заступник начальника логістики управління оперативного командування «Захід»:

– Сьогодні я маю честь від імені командувча оперативного командування «Захід» привітати весь особовий склад з п’ятою річницею створення 146 окремого ремонтно-відновлювального полку. За пять років фактичної війни з російським окупантом ми переконались в тому, що сильна армія – це запорука миру в країні. У кожної військової частини є основні завдання і професійні якості. Без ремонтників не могли б якісно виконувати свої завдання інші підрозділи Збройних сил України. Ваш полк неодноразово доказав, що поставлене завдання буде виконано своєчасно та якісно, професійно. З початку війни були різні проблеми, але на сьогоднішній день ми маємо цілком боєздатний і готовий до виконання завдань ремонтно-відновлювальний полк.

Оксана Томашук, заступник керівника апарату Львівської облдержадміністрації:

– Маю сьогодні честь від імені голови Львівської обласної адміністрації бути тут і вітати вас із вашим п’ятим днем народження. Всього лиш п’ять років. Ніби небагато. Але за ці п’ять років ви пройшли шлях від свого створення до вдосконалення. Ці п’ять років, відколи існує ваш підрозділ, це найважчі роки в історії незалежності України. Але попри те ви не здались, ви не зробили жодного кроку назад. І свята Дня Незалежності України, яке ми святкували кілька днів тому, його б не було, якби не було вас. Я щиро дякую вам за те, що ви робите. Я хочу побажати Вам перш за все миру. Адже лише мати військовослужбовця, діти військовослужбовця і дружина військовослужбовця знають як це бути вдома і чекати кожного телефонного дзвінка із завмиранням душі. Я ще раз вас вітаю. Я дякую Вам за те, що ви робите.

Ігор Гриньків, міський голова Золочева:

– Маю велику честь від імені депутатів Золочівської міської ради, виконавчого комітету, колективу міської ради та від себе особисто привітати командування та особовий склад 146 окремого ремонтно-відновлювального полку з нагоди 5-ї річниці з часу створення.

Коли говорити про 5-ту річницю, то мешканці міста, котрі необізнані з юридичними тонкощами створення цього підрозділу, можуть нам заперечити – у нас враження, що «танкісти», а так з любов’ю називали рембат, були тут завжди. Дійсно, йшли роки, змінювалися назви, змінювались командири. Я з приємністю згадую С. Семенюка, І. Пащина, Ю. Примаченка і багатьох інших, котрі не лише виконували свій військовий обов’язок, але допомагали комунальникам вирішувати деякі завдання.

Сьогодні, перебуваючи в стані війни з москалями, ми всі розуміємо важливість сильної і боєздатної армії для захисту суверенітету нашої держави. Хлопці, з нашої історії знаємо: ми били наших ворогів завжди! Так, ми вмирали і вмираємо на рідній землі, але я не хочу говорити лише про гіркоту поразок під Берестечком чи Іловайськом. Я хочу згадати про наші перемоги під Пилявцями, під Жовтими Водами та Корсунем, під Батогом. Знаєте, нічого нарікати на ворога. Нарікають на ворога чи сподіваються на його милість слабкі. Сильні – стискають зуби, роблять висновки і готуються до нової битви. Я зичу нам усім, а передусім військовим окремого 146 ремонтно-відновлювального полку перемог. Я зичу Вам, шановні військовослужбовці, Вашим рідним і близьким доброго здоров’я. Дякую Вам за Ваше служіння українському народу.

Також до присутніх звернувся військовий капелан, о. Михайло Сукмановський, який поблагословив військових та подарував ікону, як оберіг для наших захисників.

Військовослужбовці 146 окремого ремонтно-відновлювального полку отримали грамоти та подяки від оперативного командування «Захід», Львівської обласної державної адміністрації, Золочівської РДА та районної і міської рад. Також годинником голови Львівської облдержадміністрації нагороджено прапорщика Володимира Веніховського, командира ремонтного взводу ремонтної роти бронетанкової техніки ремонтно-відновлювального батальйону в/ч А2562.

Після урочистої частини оркестр Навчального центру ННГУ та творчі колективи міста і району подарували військовослужбовцям чудову концертну програму.

Щиро вдячні вам за те, що ви робите надзвичайно важливу справу на користь нашої держави, задля того, щоб вона була вільною незалежною, і люди мали майбутнє.

Леся ГОРГОТА

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