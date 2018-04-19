Опановують роботизовані системи розмінування

Михайло ПРОКАЗЮК

Сапери Національної гвардії України щоденно виявляють, знищують та знешкоджують велику кількість небезпечних подарунків окупантів. Для запобігання травмуванню наших військовослужбовців групами розмінування все частіше застосовуються сучасні засоби пошуку, знищення та знешкодження ВНП, серед яких комплект дистанційного знешкодження вибухонебезпечних пристроїв.Завдяки мультифункціональності роботизований комплекс може застосовуватися не тільки для розмінування, але й для виконання завдань щодо хімічної, біологічної, радіологічної розвідки.Лише за п‘ять днів нацгвардійці перейняли досвід від іноземних інструкторів, які допомогли нашим бійцям отримати базові знання щодо застосування комплекту дистанційного знешкодження вибухонебезпечних пристроїв.Також під час практичних занять нашими саперами були опрацьовані питання застосування захисного костюму EOD9a, поняття спільної взаємодії сапера з дроном у випадках неможливості дистанційного знешкодження чи знищення ВНП, а також тонкощі підготовки і обслуговування системи.«На жаль, на сьогодні Україна одна з найбільш замінованих країн світу «завдяки» російським окупантам. На звільнених територіях у саперів багато роботи. Безумовно, цей комплект дистанційного знешкодження ВНП зробить її більш безпечною», – зауважив один з бійців.Віримо, що сучасні засоби в поєднанні з майстерністю та сміливістю наших військовослужбовців неодмінно наблизять нашу перемогу. Працюємо далі.