Службові квартири для військових напередодні свята

Напередодні Дня захисників і захисниць України військовослужбовцям військової частини А2562 вручили ордерів та ключів на службові квартири у новому комфортному будинку ЖК «МРІЯ».

13 жовтня у Золочівському гарнізоні десять чинних військовослужбовців окремого ремонтно-відновлювального полку та один військовослужбовець запасу отримали ордери і ключі до нових квартир.

Привітати зі святом вояків завітали голова Золочівської райдержадміністрації Василь Маркевич, міський голова Золочева Ігор Гриньків, начальник Навчального центру ім. Василя Вишиваного НГУ полковник Михайло Кулик.

Полковник Михайло Кулик з приємністю відзначив:

– Сьогодні надзвичайно приємно бачити, що офіцери, старші лейтенанти, майори сьогодні отримують житло. Своє перше житло я отримав після двадцяти п’яти років вислуги, перебуваючи у званні полковника. Це не дуже добре, коли молоді солдати дивляться, що є «безквартирні полковники». Бачу, зараз є зрушення. І якщо такими темпами рухатись, то буквально за якихось три-чотири роки у наших колег із Збройних сил України черги не буде. Вдячний владі за підтримку своїх захисників. Це великий моральний аспект для всіх військовослужбовців, адже перебуваючи на виконанні бойових завдань із захисту держави, ви можете бути впевненими, о ваші родини матимуть житло. Тому щиро розділяю вашу радість і зичу нам усім стійкого миру та перемоги на всіх фронтах.

У вітальному слові міський голова Ігор Гриньків зазначив:

– У переддень великого свята вітаю вас, дорогі військовослужбовців з днем захисників та захисниць України і побажати вам, насамперед, сили духу. Адже саме завдяки вашій мужності і силі духу ви сьогодні бороните і захищаєте Україну. Сьогодні я розділяю вашу радість, в це вперше за роки незалежності для вашої військової частини така подія. Зичу вам, щоб цей поступ не зменшувався, щоб наші військові кожного року отримували житло.

Фото Леся Горгота